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«Газпром энергосбыт Тюмень» запустил новый сервис для потребителей электроэнергии – юридических лиц

Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» запустила новый сервис для потребителей электроэнергии – юридических лиц. Бесплатное мобильное приложение для потребителей, которые являются участниками розничного рынка электроэнергии, включает в себя весь функционал «Личного кабинета клиента для юридических лиц». Об этом CNews сообщили представители «Газпром энергосбыт Тюмень».

Благодаря новому сервису клиенты данной категории могут удаленно управлять своим договором энергоснабжения.

Ключевые возможности мобильного приложения «ГЭТ ЛКК ЮЛ»: легкое подключение и использование, высокая скорость работы, онлайн доступ к данным, персональная настройка уведомлений.

Мобильное приложение позволяет зарегистрированному клиенту: работать со всеми своими договорами в рамках одной учетной записи; изменять параметры своей учетной записи; получать информацию о состоянии счета по всем подключенным договорам (получать копии актов сверки взаимных расчетов, универсальных передаточных документов (УПД) и счетов на оплату текущего потребления); производить оплату по банковской карте за потребленную электрическую энергию онлайн; сохранять реквизиты платежных банковских карт для оплаты услуг; просматривать историю оплат; передавать показания приборов учета; просматривать историю показаний; получать информацию об ограничении энергоснабжения (в случае наличия задолженности); подавать обращения.

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«Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» заботится о комфорте клиентов и готова инвестировать в качество сервиса. Мы проделали огромную работу, чтобы предложить технологичное и при этом интуитивно понятное решение. И для нас это не просто новый канал коммуникации, это стратегический инструмент, который помогает адаптироваться к цифровым требованиям рынка и открывает новые возможности для роста. Уверен, что запуск мобильного приложения станет важным этапом в развитии нашего сервиса и поможет клиентам – юридическим лицам закрывать их задачи еще быстрее и эффективнее», – сказал заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по энергосбытовой деятельности и управлению проектами Александр Титаренко.

Для установки мобильного приложения достаточно выполнить три шага: открыть магазин приложений Google Play, RuStore или App Store, набрать в поисковой строке «ГЭТ ЛКК ЮЛ», установить приложение на смартфон или планшет. Для «Личного кабинета клиента» действует единый логин и пароль, вне зависимости от того, каким способом абонент в него входит: через сайт АО «Газпром энергосбыт Тюмень» или мобильное приложение. Зарегистрироваться в сервисе можно как на сайте компании, так и в самом мобильном приложении «ГЭТ ЛКК ЮЛ».

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