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«Макс» откроет API и запустит программу поддержки разработчиков для создания альтернативных клиентов

«Макс» откроет API для создания альтернативных клиентских приложений и расширит возможности разработчиков — от решения бизнес-задач до создания кастомных пользовательских сценариев. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

К «Программе разработчиков «Макс»» смогут присоединиться ИT-компании из России и дружественных стран. В числе ключевых требований — соответствие требованиям безопасности и опыт реализации крупных ИT-проектов.

Безопасность является безусловным приоритетом программы. Участники обязаны соблюдать стандарты защищенной разработки, реализовывать надежные механизмы шифрования, проходить аудит кода и подтверждать наличие технологической экспертизы, достаточной для защиты пользовательских данных и инфраструктуры.

Участники программы получат доступ к технической документации и дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа, обеспечивающему подключение к инфраструктуре «Макс» — с готовыми механизмами регистрации пользователей и защиты от мошенничества.

Все сторонние клиентские приложения должны соответствовать условиям использования API. Подать заявку на участие можно будет на сайте dev.max.ru.

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