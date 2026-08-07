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«МегаФон» усилил связь на празднике «Наадым-2026»

Национальный праздник животноводства «Наадым» в Республике Тыва собрал на своей площадке более 16 тыс. человек. Чтобы гости торжества могли оставаться на связи и делиться яркими впечатлениями онлайн, «МегаФон» усилил сеть. Для этого в местечке Тос Булак под Кызылом, оператор развернул мобильное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Праздник, ведущий историю из глубины веков, объединяет множество культурно-массовых и спортивных мероприятий. На протяжении трех дней участники события боролись за первенство в конных скачках и в стрельбе из национального лука «Тыва Ча». Наиболее зрелищным эпизодом программы традиционно стали схватки по национальной борьбе хуреш. Поединки состоялись на стадионе «Хуреш» в Кызыле.

«Наадым — это не только культурное событие, но и дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь животноводству, сохраняет традиционный уклад и ежедневно трудится на родной земле. Важно, чтобы об уникальных тувинских традициях знало подрастающее поколение и жители всей России в целом. Именно современная сотовая связь позволяет широко освещать событие, в том числе через работу средств массовой информации. Благодаря операторам мобильной связи гости Тос-Булака получили более приятные условия для отдыха», — сказал министр цифрового развития Республики Тыва Эдуард Ховалыг.

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«Вновь «МегаФон» обеспечил «цифровой» пульс этого масштабного события. Мы используем передвижной комплекс связи в дни проведения «Наадыма» ежегодно. Благодаря мощному покрытию на площадке тысячи гостей получают возможность комфортного общения. В эпоху, когда каждое мгновение должно быть запечатлено и разделено с близкими, надежная связь приобретает решающее значение», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Мобильную базовую станцию можно развернуть всего за три часа в любой точке, где требуется интернет 4G и надежная голосовая связь. При необходимости она может работать автономно в самых экстремальных условиях, так как оснащена спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Устойчивое покрытие в радиусе до 15 км обеспечивается за счет использования выдвижной телескопической антенны.

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