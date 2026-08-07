«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из центров отечественной ракетно-космической отрасли

Инженеры «МегаФона» модернизировал телеком-инфраструктуру в подмосковном Пересвете в Сергиево-Посадском округе. Теперь жителям и гостям города доступен мобильный интернет на средней скорости 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Специалисты провели модернизацию на действующих базовых станциях, добавив новые частотные диапазоны. Они позволяют сигналу распространяться на большее расстояние и лучше проникать внутрь зданий. Обновлённая инфраструктура охватывает жилые кварталы, места отдыха и местный Музей ракетно-космической техники имени С. П. Королёва.

Базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2, благодаря которой данные передаются одновременно в двух потоках. Такое решение увеличивает пропускную способность сети и помогает сохранять стабильную скорость даже в моменты высокой нагрузки. Абонентам также доступна технология VoLTE — она обеспечивает быстрое соединение и высокое качество передачи голоса, позволяя во время разговора продолжать пользоваться мобильным интернетом в сети 4G.

«Пересвет — город с особой историей: на местных испытательных стендах проходили наземную отработку ракеты-носители первого искусственного спутника Земли и космического корабля „Восток“. При модернизации сети мы стремились обеспечить современной связью жилые зоны и культурные объекты, хранящие историю научных достижений. Мы продолжаем работать над развитием качества сети, чтобы абоненты всегда могли оставаться на связи», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Музей ракетно-космической техники имени С. П. Королёва — один из самых молодых космических музеев России. Он открылся в 2007 г. в доме, где Сергей Королёв жил во время испытаний ракетной техники и космических аппаратов. Эти работы проводились в посёлке Новостройка, позднее получившем название Пересвет. Часть музейной коллекции размещена под открытым небом. Здесь можно увидеть образцы ракетно-космической техники, а также узнать от хранителя музея об истории каждого экспоната.