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«М.Видео»: во II квартале 2026 г. спрос на аппаратные криптокошельки вырос более чем в два раза

«М.Видео» проанализировала продажи аппаратных криптокошельков на собственном маркетплейсе в первом полугодии 2026 г. По итогам II квартала 2026 г. спрос на устройства для безопасного хранения цифровых активов продолжил расти. По сравнению с I кварталом 2026 г. продажи категории в количественном выражении увеличились на 107%, а оборот вырос на 92%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Компьютерные комплектующие» компании «М.Видео» Федор Павленко: «Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к аппаратным криптокошелькам. Во втором квартале спрос на эту категорию на маркетплейсе «М.Видео» вырос более чем в два раза по сравнению с первым кварталом. Расширение ассортимента позволяет предложить покупателям широкий выбор решений — от наиболее известных мировых брендов до новых технологичных устройств. Мы видим, что аппаратные криптокошельки постепенно становятся полноценной категорией персональной электроники наряду с другими умными гаджетами и устройствами для цифровой безопасности».

Расширение ассортимента собственного маркетплейса позволило объединить в одном каталоге решения ведущих мировых производителей аппаратных криптокошельков. Сегодня покупателям доступны устройства Ledger, Trezor, OneKey, Ellipal, SafePal, Jade и других брендов, которые поддерживают тысячи криптовалют и токенов, а также современные способы подключения и резервного копирования.

По итогам II квартала 2026 г. лидером категории стал Ledger — на бренд пришлось почти 30% продаж в количественном выражении и около 40% оборота. Второе место занимает Trezor, обеспечивший около 20% продаж и более 20% оборота. Совокупно эти два бренда формируют почти половину всех покупок аппаратных криптокошельков на маркетплейсе «М.Видео».

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Одновременно растет интерес покупателей к новым игрокам рынка. Все чаще пользователи выбирают устройства OneKey, Ellipal и SafePal, предлагающие различные сценарии безопасного хранения цифровых активов — от классических USB-кошельков до полностью автономных решений с поддержкой NFC, Bluetooth и air-gapped-технологий.

Аппаратные криптокошельки относятся к числу наиболее безопасных способов хранения криптовалют, поскольку приватные ключи не покидают устройство и не передаются сторонним сервисам. Благодаря этому такие решения востребованы как среди опытных пользователей цифровых активов, так и среди тех, кто только начинает знакомство с криптовалютами и уделяет особое внимание защите своих средств.

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