Переговоры под защитой: «Боцман» и IVA Terra теперь работают вместе

Компания IVA Technologies и компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили тестовые испытания и оформили двусторонний сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу продуктов IVA Terra 4.0 и платформы контейнеризации «Боцман» 3.1.0. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Terra — система распознавания речи на базе искусственного интеллекта, которая автоматически расшифровывает аудио- и видеопотоки в текст, формирует краткие резюме и протоколы встреч, а также создает субтитры с переводом в режиме реального времени с более чем 50 иностранных языков. Точность распознавания речи превышает 96%, при этом расшифровка встречи занимает менее двух минут. IVA Terra поддерживает распознавание многоголосой речи, профессиональной терминологии, а также может быть дообучена с учетом специфики бизнеса и отраслевой лексики.

Подтвержденная совместимость снимает с заказчика задачу самостоятельной интеграции: IVA Terra корректно разворачивается и работает в кластерах под управлением «Боцмана». Это избавляет от необходимости дорабатывать окружение или проверять сочетаемость отдельных компонентов — ИИ-сервис запускается в промышленную эксплуатацию «из коробки». Особенно это важно, поскольку нагрузка на систему распознавания речи в крупных организациях неравномерна. Число одновременных конференций и объем аудиопотоков меняются в течение дня. Механизмы автомасштабирования и балансировки нагрузки «Боцмана» выделяют ресурсы под задачи расшифровки именно тогда, когда они нужны, избавляя компанию от переплаты за простаивающее оборудование. Одновременно оркестрация, мониторинг и резервное копирование на уровне платформы обеспечивают непрерывность сервиса даже при сбоях отдельных узлов — критически важно, когда протоколирование совещаний становится частью регулярных бизнес-процессов.

Не менее значим и контур безопасности. Установка в контуре заказчика (on-premise) гарантирует, что все данные остаются внутри корпоративной сети и не передаются в облако. Поскольку расшифровки совещаний нередко содержат конфиденциальную информацию, это зачастую становится определяющим фактором выбора решения. Дополняет картину полностью российский стек: оба продукта внесены в реестр отечественного ПО, что упрощает импортозамещение и прохождение аттестации объектов информатизации.

Совместимость положительно отражается и на экономике проекта. Платформа «Боцман» оптимизирует использование ресурсов и проста в развертывании и эксплуатации — для ее обслуживания достаточно опыта Junior- и Middle-специалистов. Это снижает совокупную стоимость владения и зависимость от дефицитных DevOps-экспертов. При этом ИИ-сервис работает в том же кластере, что и другие бизнес-приложения заказчика, а значит подчиняется общим политикам безопасности, попадает в единый мониторинг и получает предсказуемый жизненный цикл обновлений.

«Искусственный интеллект становится частью повседневных бизнес-процессов, а значит, ему нужна промышленная, предсказуемая и безопасная инфраструктура. Совместимость с IVA Terra 4.0 — ровно про это: заказчик получает готовую конструкцию, в которой ИИ-сервис распознавания речи разворачивается в отечественном Kubernetes за считанные часы, гибко масштабируется под реальную нагрузку, и при этом ни один байт корпоративных переговоров не уходит за пределы контура компании. Мы последовательно расширяем экосистему совместимых с «Боцманом» решений и рады, что в ней появился зрелый российский ИИ-продукт такого уровня», — отметил Михаил Кобик, технический директор «Платформы Боцман».

«Сегодня системы распознавания речи становятся базовым инструментом корпоративных коммуникаций: они помогают автоматически документировать встречи, ускоряют поиск информации и делают результаты совещаний доступными сразу после их завершения. Подтверждение совместимости IVA Terra с платформой контейнеризации «Боцман» дает организациям возможность быстрее внедрять ИИ-инструменты в существующий ИТ-ландшафт и сосредоточиться на решении бизнес-задач, а не на вопросах интеграции. Мы продолжим развивать экосистему технологических партнерств, чтобы повысить эффективность бизнес-коммуникаций», — сказал Виктор Петров, советник генерального директора IVA Technologies по технологиям.