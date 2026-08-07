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«Спортс”» запускает направление спортивного ИИ-видео

«Спортс”» создал отдельное направление по производству спортивного видео с использованием генеративных технологий. Оно станет частью видеопродакшена United и сосредоточится на проектах для спортивной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Спортс”».

Новое направление будет заниматься созданием ИИ-контента для брендов, клубов, лиг и спортивных проектов. Среди форматов – ТВ-реклама, OLV, SMM-ролики, event-контент, key visual и продуктовые видео.

«ИИ перестал быть для нас экспериментом, генеративные технологии уже несколько лет применяются в United. Для спортивного контента особенно важны понимание контекста, деталей игры и работа редакторов и продакшена. Выделяя это в отдельное направление, мы хотим сосредоточить накопленную экспертизу и применять ее в проектах для спортивной индустрии», – сказал CEO «Спортс”» Евгений Коврин.

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