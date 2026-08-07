Внутренний туризм на подъеме: россияне выбирают короткие поездки и культурный отдых

В I полугодии 2026 г. россияне заметно чаще совершают короткие поездки внутри страны. По данным аналитиков «ЮKassa» (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), растет спрос на наземные перевозки и культурно-туристические объекты. При этом путешественники готовы платить больше за качество и расширенный сервис. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Наземные перевозки: рекордный рост спроса

Сегмент автобусных и пригородных перевозок демонстрирует самую яркую динамику среди всех направлений внутреннего туризма. По данным «ЮKassa», оборот в этой категории вырос на 85% год к году, число транзакций увеличилось на 49%, а средний чек — на 24%, достигнув 1,05 тыс. руб.

Такие показатели свидетельствуют сразу о нескольких процессах: расширении маршрутной сети, обновлении парка и растущем доверии пассажиров к онлайн-покупке билетов. Наземный транспорт перестаёт восприниматься исключительно как бюджетная альтернатива и становится осознанным выбором для поездок выходного дня и однодневных вылазок за город.

Культурный туризм: выставки и экскурсии

Сегмент культурного отдыха уверенно растет. Обороты туристических достопримечательностей и выставок увеличились на 65%, число транзакций — на 29%, средний чек — на 28%, до 3,72 тыс. руб.

Посетители все чаще выбирают расширенные форматы: приобретают аудиогиды, участвуют в тематических экскурсиях и специальных программах. Готовность платить за насыщенный культурный опыт становится устойчивым трендом.

Что это означает для рынка

Данные «ЮKassa» фиксируют несколько устойчивых изменений в поведении российских путешественников: короткие поездки вытесняют длинные, россияне чаще выбирают маршруты выходного дня и однодневные вылазки; цифровые каналы становятся нормой, онлайн-оплата транспорта и билетов в музеи — привычный сценарий; качество важнее экономии, растет готовность доплачивать за комфорт и расширенный сервис; региональная мобильность усиливается, развиваются связи между городами и пригородными территориями.

Для туроператоров, транспортных компаний и культурных институций эти тренды — сигнал к развитию продуктов для коротких рекреационных поездок: удобных цифровых сервисов, комбинированных предложений и качественной инфраструктуры. Аудитория сформирована и готова платить.