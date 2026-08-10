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Корпоративным клиентам «Почты России» стала доступна подписка на печатные издания через интернет

«Почта России» объявила о запуске сервиса подписки на газеты и журналы для юридических лиц. Теперь компании могут оформить подписку для офисов и сотрудников онлайн через личный кабинет «Почта.Бизнес». Первым регионом запуска нового сервиса стала Москва, в дальнейшем услуга появится и в других регионах России.

Ранее оформить подписку через «Почту России» могли только физические лица. Теперь юридические лица могут выбрать необходимые газеты и журналы, подписаться на них и управлять услугой в едином цифровом кабинете. Корпоративная подписка особенно актуальна для компаний, которым важно регулярно получать деловые, отраслевые и общественно-политические издания, следить за изменениями законодательства, налоговой повесткой и тенденциями в своей сфере.

«Бизнесу важно иметь доступ к актуальной информации, в том числе следить за изменениями в разных сферах. Сначала мы протестировали новый сервис в Москве. Пилот показал хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать проект. Рассчитываем, что предприниматели по всей стране смогут оценить удобство корпоративной подписки», — сказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России».

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Как отмечает заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов, печатные издания по-прежнему востребованы по всей стране. Через инфраструктуру «Почты России» ежегодно проходит более 300 млн экземпляров газет и журналов. Сеть «Почты» охватывает более 100 тыс. населённых пунктов и включает около 40 тыс. отделений, что позволяет доставлять печатные издания в том числе в небольшие и удалённые города и сёла.

Корпоративная подписка стала частью цифровой платформы «Почта.Бизнес». Благодаря единой оферте пользователи платформы получают доступ более чем к 120 услугам компании. Предприниматель может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету. Сегодня сервисами «Почты России» активно пользуются более 200 тыс. предпринимателей. Ежемесячно к ним присоединяются от 3 тыс. до 4 тыс. новых бизнес-клиентов.

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