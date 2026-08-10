CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «Авито» смогут оплачивать покупки в «Яндекс Сплит»

На технологической платформе «Авито» появилась возможность оплачивать покупки частями в «Яндекс Сплит». Новый способ оплаты доступен при оформлении товаров с «Авито Доставкой» по всей России. Пользователи могут выбрать срок оплаты от 2 до 24 месяцев — в «Сплит» или «Супер Сплит» — и разделить стоимость покупки на несколько платежей с заранее фиксированным графиком. Об этом CNews сообщил представитель «Сплита».

Интерес покупателей к оплате частями продолжает расти. По данным «Авито», в первом полугодии 2026 г. количество успешно оформленных заказов с оплатой частями выросло на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек таких покупок оказался в три раза выше, чем при обычной оплате. Пользователи всё чаще выбирают такую опцию при покупке товаров, стоимость которых удобнее распределить на несколько месяцев, а не оплачивать целиком сразу.

Оплата частями в «Сплит» доступна для всех категорий товаров с «Авито Доставкой» — от электроники и личных вещей до товаров для хобби, ремонта и запчастей для автомобиля. Чтобы воспользоваться «Сплитом», достаточно выбрать его среди способов оплаты при оформлении заказа. Пользователь заранее увидит график и суммы всех платежей и сможет выбрать подходящий срок оплаты. Если товар не подошел и от него отказались, деньги вернутся на счет, с которого была оплачена покупка в «Сплит».

Сплит даст возможность пользователям не откладывать покупку уникальных товаров на «Авито», а быстро совершить сделку в моменте. Для продавцов – это драйвер роста продаж, так как возможность разбить оплату на несколько частей дает возможность покупателям гибко управлять собственным бюджетом.

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Игорь Герасименко, руководитель продукта «Сплит», сказал: «Оплата частями всё чаще становится осознанным выбором, а не крайней мерой: пользователи используют её не только в случаях нехватки средств, но в том числе, чтобы удобнее распределить бюджет на крупную покупку. Партнёрство с «Авито» логично продолжает эту тенденцию — мы делаем «Сплит» доступным там, где люди совершают дорогостоящие и не всегда простые покупки».

Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления «Авито», сказал: «Мы рады, что пользователям «Авито» стал доступен еще один удобный и знакомый многим способ оплаты покупок — «Яндекс Сплит». Возможность разделить стоимость товара на несколько платежей делает многие покупки доступнее и помогает грамотно планировать финансовую нагрузку. При этом продавец, как и раньше, получает средства после подтверждения сделки. Подключение «Яндекс Сплита» расширяет выбор финансовых сервисов на «Авито» и дает пользователям больше возможностей выбрать подходящий вариант оплаты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вы слишком жадные. Продавцы требуют от Ozon и Wildberries снизить комиссии и отключить скидки

ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

Сотни тысяч россиян вернут в темные века. Им на долгие дни отключат интернет, даже домашний

Нейросети погубили главный ресурс программистов со всего мира. Его сломали сами разработчики в пику ИИ

ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще