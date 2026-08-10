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«Яндекс» опубликовал отчет о безопасности детей в своих сервисах

«Яндекс» выпустил ежегодный отчет о детской безопасности. В нем рассказывается, как компания защищает детей в цифровых сервисах и городской среде — от технологий фильтрации опасного контента до просветительских проектов, посвященных цифровой грамотности и защите от киберугроз. В отчете собраны данные за 2025 г. и за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инструменты защиты детей в цифровом пространстве становятся все более востребованными: например, к концу I квартала 2026 г. число детских аккаунтов в «Яндекс ID» превысило 2 млн — это на 15% больше, чем годом ранее. За год пользователи детских аккаунтов сделали 168 млн запросов в «Поиске Яндекса», а в I квартале 2026 г. — 107,7 млн запросов.

Цифровая защита в сервисах

Основным инструментом детской безопасности в сервисах «Яндекса» остается детский аккаунт в «Яндекс ID». Он работает в «Поиске», «Браузере», «Яндекс Музыке», «Кинопоиске», «Яндекс Книгах», а также в «Станциях» с «Алисой». Детский аккаунт помогает родителям оградить ребенка от неподходящего контента: например, «Поиск» и «Браузер» скрывают ссылки на «взрослые» ресурсы, а «Яндекс Музыка» не включит песни с нецензурной лексикой.

Кроме того, в «Поиске» доступен «Семейный режим» — он скрывает неподходящую для детей информацию даже без авторизации в детском аккаунте. В I квартале 2026 г. режим хотя бы раз активировали 3,2 млн уникальных пользователей.

В приложении «Дом с Алисой» можно настроить распознавание детского голоса. При включенной опции «Алиса» автоматически переходит в детский режим и включает строгую фильтрацию контента. Настройками родительского контроля пользуются более трети пользователей «Яндекс Станций».

В 2025 г. детский режим появился в «Шедевруме» — сервисе генерации изображений. В нем активируются дополнительные меры безопасности: сервис скрывает «взрослый» контент, сгенерированный другими пользователями, а также отказывается генерировать такие изображения по прямому запросу.

Детский контент

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Отобрать подходящий для детей контент сервисам «Яндекса» помогают технологии искусственного интеллекта. Например, в «Яндекс Музыке» каждый загружаемый трек проходит двухэтапную проверку: сначала его анализируют алгоритмы машинного обучения, а получившиеся результаты вручную проверяют модераторы. Контент, который содержит нецензурную лексику или описание насилия помечается знаком «!». С октября 2025 г. по март 2026 г. таким знаком были помечены свыше 78 тыс. треков и эпизодов подкастов. Также возрастная маркировка контента есть в «Кинопоиске» и «Яндекс Книгах».

Образовательные проекты

В 2025 г. «Яндекс» принял участие в нескольких просветительских проектах, посвященных цифровой грамотности. Например, в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» компания выпустила онлайн-урок для учеников 1–11 классов о нейросетях и цифровой безопасности — в 2025 г. в нем приняли участие свыше 2,6 млн школьников.

В бесплатном курсе «Яндекса» для младших школьников «Безопасность в интернете» в прошлом году появились два новых урока: «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». На конец 2025 г. обновленный курс прошли 43,7 тыс. детей, а в I квартале 2026 г. — еще 14,7 тыс.

Безопасность в городе

Сервисы «Яндекса» помогают пользователям не только в виртуальном мире — компания заботится о безопасности детей и в городской среде. Например, в 2025 г. «Яндекс Такси» инвестировал 200 млн руб. в развитие детского такси. Эти средства пошли на льготные программы по закупке детских автокресел водителями-партнерами, а также на обучение водителей, работающих в тарифе «Детский». «Яндекс Карты» и «Навигатор» отметили свыше 50 тыс. участков дорог по всей России, расположенных близко к школам. При подъезде к такому участку «Навигатор» предупредит водителя о необходимости снизить скорость и быть особенно осторожным.

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