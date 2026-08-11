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Быть в курсе актуальных сбоев популярных сервисов теперь можно через приложение Merilo by Vigo

Разработчики мобильного приложения для оценки качества интернет-соединения Merilo by Vigo добавили новый раздел «Cбои» с возможностью мониторинга и анализа работы популярных интернет-сервисов в разных странах. Сервис показывает, есть ли проблемы в работе банковских приложений, агрегаторов для бронирования, популярных интернет-магазинах или сервисов для покупки билетов. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Новый функционал поможет пользователям быстро определить, связана ли проблема с их интернет-соединением или же причиной является сбой самого сервиса. Пользователям это поможет планировать важные дела с учетом блокировок и перебоев.

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«Функционал “Сбои” предоставляет актуальную картину доступности популярных интернет-сервисов в разных странах на основе объективных технических измерений Merilo by Vigo. Это принципиально отличает наш подход от других сервисов, которые строят статистику преимущественно на субъективных пользовательских сообщениях о неполадках. Новый раздел дополняет существующую возможность проверки доступности сервисов в приложении, позволяя сопоставить локальные результаты с общей ситуацией и быстро понять, носит ли проблема индивидуальный или массовый характер», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo и Merilo by Vigo.

Разработчики Vigo развивают Merilo как единый источник информации о качестве работы интернета: от измерения скорости и проверки доступности сервисов до анализа массовых сбоев и предоставления рекомендаций по улучшению качества соединения, будь то Wi-Fi дома и на работе. Приложение позволяет пользователям оценивать параметры подключения, важные для комфортного использования онлайн-сервисов. Сервис будет полезен для работающих удаленно, путешественников или при планировании встреч за пределами офиса.

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