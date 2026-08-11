Директором по развитию транзакционных сервисов «Авито Авто» стал Дмитрий Иванов

«Авито Авто» усилило направление транзакционных сервисов: его директором назначен Дмитрий Иванов. Он будет отвечать за масштабирование бизнеса, который помогает развивать онлайн-сценарии покупки и продажи автомобилей и сопровождает участников сделки на ключевых этапах — от выбора авто и его проверки до бронирования, финансирования и страхования. Дмитрий обладает опытом в корпоративном секторе, консалтинге, электронной коммерции и запуске новых бизнесов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Транзакционные сервисы «Авито Авто» объединяют ключевые этапы сделки на одной платформе и делают их более удобными, прозрачными и безопасными для всех участников рынка. Это направление охватывает сценарии для частных покупателей и продавцов, а также для профессиональных участников рынка, которым важны дополнительные цифровые инструменты на разных этапах сделки. Среди уже работающих сервисов — «Селект», кредитные продукты и трейд-ин.

«Развитие транзакционных сервисов — одно из стратегических направлений «Авито Авто», потому что по данным платформы мы видим, как меняется поведение пользователей: уже 85% начинают поиск автомобиля онлайн и все больше действий хотят совершать в цифровом формате. Это открывает для нас большой потенциал в развитии сервисов, которые расширяют онлайн-сценарии на автомобильном рынке. «Селект» формирует для дилеров системный онлайн-канал продаж с высококонверсионным трафиком. Пользователь проходит большую часть пути в онлайне еще до контакта с дилером, поэтому в сервис приходят более «горячие» лиды с высокой готовностью к покупке. Уверен, что опыт Дмитрия поможет нам ускорить темп роста направления и предложить потребителям и рынку в целом новые эффективные решения», — сказал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор «Авито Авто».

«Я рад присоединиться к команде «Авито Авто», которая создала сильную технологическую платформу и обладает глубокой экспертизой рынка. Меня вдохновляет задача развития нового клиентского опыта, где покупатель и продавец автомобиля смогут комплексно в одном месте закрыть все свои потребности от выбора авто до заключение сделки. В этом процессе ценность должна быть понятна всем участникам — частным покупателям и продавцам, а также профессиональным игрокам рынка, таким как дилеры, банки и страховые компании. Уверен, что вместе мы сможем реализовать амбициозные задачи и усилить роль транзакционных сервисов для автомобильного рынка», — сказал Дмитрий Иванов, директор по развитию транзакционных сервисов «Авито Авто».

До прихода в «Авито Авто» Дмитрий Иванов работал в Procter & Gamble, затем занимался стратегическими проектами в McKinsey. Позже в «Ленте» он с нуля выстроил направление электронной коммерции, а также запустил собственный стартап в Европе.