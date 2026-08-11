«МегаФон» развил сеть в центре Ставрополья

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт в Грачевском округе. Изменения уже почувствовали жители сел Грачевка и Кугульта. Кроме того, новое телеком-оборудование появилось в поселке Ямки. Теперь средняя скорость загрузки данных не только в самих поселениях, но и на проходящих через них трассах, достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в центральном районе края. Также абоненты могут загружать цифровые сервисы как на территории поселений, так и в пути из Грачевского округа в Ставрополь или соседние районы.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в поселениях, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«Округ находится в центре нашего региона. Район сегодня является не только одним из самых густонаселенных на Ставрополье, но и важной транспортной развязкой. Так, через поселок Ямки ежедневно проезжают тысячи человек, так как отсюда напрямую можно доехать и до краевого центра, и на курорты Кавказских Минеральных Вод. Сейчас обладатели зеленых сим-карт могут с комфортом пользоваться приложениями, картами, учиться и работать онлайн, смотреть фильмы и общаться в мессенджерах», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Больше всего мобильного трафика у местных жителей как раз уходит на социальные сети и мессенджеры. Абоненты в Грачевке — районном центре — тратят около 800 ГБ интернет-данных ежемесячно. Этого хватит, чтобы загрузить более 120 тыс. фото.