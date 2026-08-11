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На «Госуслугах» подали уже свыше миллиона заявлений на ДЭГ

В 32 регионах России проголосовать на выборах можно будет на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Возможностью планируют воспользоваться уже более 1 млн человек — они подали заявление на «Госуслугах». Ежедневно на портале в среднем подают свыше 100 тыс. заявлений на участие в ДЭГ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для участия в выборах на платформе ДЭГ подайте заявление на «Госуслугах» до 23:59 мск 14 сентября. Если изменятся планы, заявление можно отозвать в эти же сроки также на «Госуслугах».

Проголосовать можно будет с 18 по 20 сентября на специальном портале vybory.gov.ru. Москвичи голосуют на mos.ru, заявление на «Госуслугах» им подавать не нужно.

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Топ-5 регионов, где подали заявление на ДЭГ: Московская область — 175 тыс.; Ростовская область — 129,8 тыс.; Алтайский край — 117,8 тыс.; Свердловская область — 73,4 тыс.; Чувашская Республика — 60,7 тыс.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белый список» — ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi‑Fi.

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