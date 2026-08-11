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Сбербанк поможет близким защитить друг друга от мошенников с помощью «Доверенного контакта»

В «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис «Доверенный контакт» для дополнительной защиты от мошенников. Клиент может заранее выбрать человека, которому доверяет, — например, супруга, взрослого ребенка или другого близкого. Чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждения службы поддержки, близкий мог бы подстраховать его. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если антифрод-система увидит высокий риск мошенничества, операция будет приостановлена банком, а сотрудник Сбербанка свяжется с доверенным контактом и попросит его напрямую поговорить с близким по телефону — выяснить, зачем тот совершает операцию и не действует ли он по указанию посторонних. Банк учтет эту обратную связь и только после этого примет решение, подтверждать или блокировать операцию.

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Настроить сервис можно бесплатно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: достаточно открыть раздел «Близкие», выбрать «Доверенный контакт» и назначить человека, которому клиент доверяет.

Лариса Болотина, директор дивизиона «Массовый высокодоходный сегмент» Сбербанка: «Одна из задач мошенников — изолировать человека от тех, кому он доверяет. Они убеждают не советоваться с семьей, не верить сотрудникам банка и действовать быстро. Поэтому в критический момент особенно важно вмешаться близкому. "Доверенный контакт" дает возможность подключиться именно тогда, когда это действительно нужно: помочь человеку остановиться, если им управляют мошенники».

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