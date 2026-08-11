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«VK Видео» запустил ИИ-разметку на эпизоды для длинных роликов

«VK Видео» выпустил новую функцию «Умная разметка на эпизоды» – ИИ-инструмент, который помогает авторам платформы автоматически оформлять структуру эпизодов в длинных видео. Об этом CNews сообщили представители VK.

При загрузке нового видео или редактировании уже опубликованного ролика автор может воспользоваться новой функцией «Умная разметка» в разделе «Описание». ИИ-инструмент автоматически анализирует содержание видео, определяет его логические части и предлагает готовую структуру эпизодов с тайм-кодами и названиями глав. Остается лишь проверить результат, при необходимости скорректировать формулировки или тайминги и в пару кликов добавить разметку в описание ролика. Теперь авторам больше не нужно вручную искать переходы между темами и прописывать тайм-коды – большую часть работы выполняет алгоритм.

Помимо этого «Умная разметка на эпизоды» способствует и росту вовлеченности: как правило, разделенные на эпизоды видео смотрят дольше и пользователи чаще возвращаются к таким роликам, быстрее переходят к нужным фрагментам и реже прекращают просмотр. Особенно это актуально для образовательного, разговорного и обзорного контента, где понятная структура напрямую влияет на удержание аудитории.

«Умная разметка на эпизоды» доступна в desktop-версии «VK Видео» при загрузке и редактуре роликов от имени канала платформы. Воспользоваться ИИ-разметкой можно для видео продолжительностью более 10 минут и опубликованных не ранее шести месяцев назад. Авторам «VK Видео» также доступен инструмент для ручного создания эпизодов: на одном экране можно просматривать ролик, добавлять тайм-коды и названия глав, а затем переносить готовую разметку в описание видео.

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