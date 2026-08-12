hh.ru и «ВкусВилл» выяснили, за что продавцы, сборщики заказов и курьеры любят свою работу и как проводят свободное время

Курьеры, продавцы и сборщики заказов — представители самых дефицитных и востребованных на рынке труда профессий, рассказали, что больше всего ценят свою профессию за легкий карьерный старт, гибкий график и возможность дополнительного дохода. При этом для большинства респондентов работа остается важным способом достичь конкретных жизненных целей, выяснили в рамках совместного опроса hh.ru и «ВкусВилл». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За что продавцы, сборщики и курьеры любят свою работу

Продавцы, которые входят в топ самых дефицитных специалистов на рынке труда (всего 2,2 резюме на вакансию), в своей работе особенно ценят легкий старт (29%) и возможность самостоятельно планировать смены (28%). Также каждый пятый (20%) назвал привлекательной зарплату. Еще 18% продавцов ценят свою работу за возможность помогать людям.

Сборщики заказов (одни из самых востребованных специалистов — только в июле для них было открыто более 20 тыс. вакансий в целом по всей стране) тоже любят свою работу за гибкий график (32%), простые задачи и «низкий порог» входа (по 28%). Также среди плюсов оказались доступность подработок (26%) и хорошая зарплата (23%).

Курьеры (спрос на которых за год вырос на 64%, а медиана предлагаемой зарплаты составила 190 тыс. руб.) отметили, что профессия привлекает их возможностью совмещать несколько вариантов сотрудничества (55%) и выполнять свое дело в гибком графике (53%). Кроме того, почти каждый третий курьер (28%) в своей деятельности особенно любит оказывать помощь людям.

Интересно, что продавцы чаще всех опрошенных в своей работе ценят общение с людьми (14%), сборщики заказов — физическую активность (17%), а курьеры — отсутствие микроменеджмента (15%).

Что представителям самых востребованных профессий не нравится в их работе

Главный минус, который в своей работе отмечают и продавцы, и курьеры, и сборщики — это физическая усталость (49%, 45% и 43% соответственно). Также опрошенные назвали в качестве недостатка профессии нестабильный доход, который зависит от сезона и спроса (35%, 47% и 31%).

Почти половина курьеров (47%) добавили, что сложность их работе добавляют плохие погодные условия. Кроме того, у некоторых респондентов на работе практикуются строгие штрафы. С этим сталкивались 16% сборщиков заказов, 11% курьеров и 8% продавцов.

«Во «ВкусВилле» нет системы штрафов. Продавцы, сборщики заказов и курьеры спокойно выполняют свое дело, не опасаясь наказания за ошибку: они знают, что вместо взыскания получат поддержку и помощь коллег», — сказала Екатерина Шилко, лидер по развитию бренда работодателя во «ВкусВилле».

О чем мечтают продавцы, сборщики и курьеры

Все респонденты относятся к работе как к способу достижения конкретных целей. Так, 50% продавцов, 32% курьеров и 29% сборщиков заказов мечтают заработать больше денег, чтобы отправиться в путешествие. Кроме того, продавцы и сборщики стремятся заработать, чтобы выплатить кредиты и ипотеки (33% и 29% соответственно), а также хотят купить квартиру или дачу (33% и 27%). Курьеры же мечтают оплатить обучение (32%) и купить автомобиль (26%).

При этом именно курьеры чаще всех относятся к сотрудничеству как к временному и хотят строить карьеру в другой сфере. О таких планах рассказали 70% партнеров. В свою очередь, 60% продавцов и 59% сборщиков относятся к своей работе как к постоянной и не планируют осваивать другую профессию, среди курьеров таких всего 23%.

Как работники самых востребованных профессий проводят свободное время

В свободное от работы время продавцы любят смотреть фильмы, сериалы и шоу (30%), общаться с семьей и друзьями (26%), а также читать (21%), гулять (19%). Среди хобби, которые отличают продавцов от других сотрудников розницы, выделяются путешествия (19%), кулинария (17%) и рукоделие (7%).

Схожим образом проводят досуг и сборщики заказов. Самый популярный вариант отдыха среди них — это общение с семьей и друзьями (31%). Также вне работы представители этой профессии любят смотреть фильмы и сериалы (26%), гулять (25%), заниматься спортом и читать (по 21%). Многие из них увлекаются кулинарией (17%) и ухаживают за животными (12%).

Интересы курьеров заметно отличаются. Например, они чаще остальных респондентов (34%) в свободное время занимаются спортом и активным отдыхом (езда на велосипеде, самокате, тренажерный зал, бег, футбол и т. д.), увлекаются экстремальным отдыхом (6%). Также многие курьеры любят компьютерные игры (28%), общение с близкими и пешие прогулки (по 21%), интересуются технологиями и ИТ (13%).