CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

hh.ru и «ВкусВилл» выяснили, за что продавцы, сборщики заказов и курьеры любят свою работу и как проводят свободное время

Курьеры, продавцы и сборщики заказов — представители самых дефицитных и востребованных на рынке труда профессий, рассказали, что больше всего ценят свою профессию за легкий карьерный старт, гибкий график и возможность дополнительного дохода. При этом для большинства респондентов работа остается важным способом достичь конкретных жизненных целей, выяснили в рамках совместного опроса hh.ru и «ВкусВилл». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За что продавцы, сборщики и курьеры любят свою работу

Продавцы, которые входят в топ самых дефицитных специалистов на рынке труда (всего 2,2 резюме на вакансию), в своей работе особенно ценят легкий старт (29%) и возможность самостоятельно планировать смены (28%). Также каждый пятый (20%) назвал привлекательной зарплату. Еще 18% продавцов ценят свою работу за возможность помогать людям.

Сборщики заказов (одни из самых востребованных специалистов — только в июле для них было открыто более 20 тыс. вакансий в целом по всей стране) тоже любят свою работу за гибкий график (32%), простые задачи и «низкий порог» входа (по 28%). Также среди плюсов оказались доступность подработок (26%) и хорошая зарплата (23%).

Курьеры (спрос на которых за год вырос на 64%, а медиана предлагаемой зарплаты составила 190 тыс. руб.) отметили, что профессия привлекает их возможностью совмещать несколько вариантов сотрудничества (55%) и выполнять свое дело в гибком графике (53%). Кроме того, почти каждый третий курьер (28%) в своей деятельности особенно любит оказывать помощь людям.

Интересно, что продавцы чаще всех опрошенных в своей работе ценят общение с людьми (14%), сборщики заказов — физическую активность (17%), а курьеры — отсутствие микроменеджмента (15%).

Что представителям самых востребованных профессий не нравится в их работе

Главный минус, который в своей работе отмечают и продавцы, и курьеры, и сборщики — это физическая усталость (49%, 45% и 43% соответственно). Также опрошенные назвали в качестве недостатка профессии нестабильный доход, который зависит от сезона и спроса (35%, 47% и 31%).

Почти половина курьеров (47%) добавили, что сложность их работе добавляют плохие погодные условия. Кроме того, у некоторых респондентов на работе практикуются строгие штрафы. С этим сталкивались 16% сборщиков заказов, 11% курьеров и 8% продавцов.

«Во «ВкусВилле» нет системы штрафов. Продавцы, сборщики заказов и курьеры спокойно выполняют свое дело, не опасаясь наказания за ошибку: они знают, что вместо взыскания получат поддержку и помощь коллег», — сказала Екатерина Шилко, лидер по развитию бренда работодателя во «ВкусВилле».

О чем мечтают продавцы, сборщики и курьеры

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Все респонденты относятся к работе как к способу достижения конкретных целей. Так, 50% продавцов, 32% курьеров и 29% сборщиков заказов мечтают заработать больше денег, чтобы отправиться в путешествие. Кроме того, продавцы и сборщики стремятся заработать, чтобы выплатить кредиты и ипотеки (33% и 29% соответственно), а также хотят купить квартиру или дачу (33% и 27%). Курьеры же мечтают оплатить обучение (32%) и купить автомобиль (26%).

При этом именно курьеры чаще всех относятся к сотрудничеству как к временному и хотят строить карьеру в другой сфере. О таких планах рассказали 70% партнеров. В свою очередь, 60% продавцов и 59% сборщиков относятся к своей работе как к постоянной и не планируют осваивать другую профессию, среди курьеров таких всего 23%.

Как работники самых востребованных профессий проводят свободное время

В свободное от работы время продавцы любят смотреть фильмы, сериалы и шоу (30%), общаться с семьей и друзьями (26%), а также читать (21%), гулять (19%). Среди хобби, которые отличают продавцов от других сотрудников розницы, выделяются путешествия (19%), кулинария (17%) и рукоделие (7%).

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Схожим образом проводят досуг и сборщики заказов. Самый популярный вариант отдыха среди них — это общение с семьей и друзьями (31%). Также вне работы представители этой профессии любят смотреть фильмы и сериалы (26%), гулять (25%), заниматься спортом и читать (по 21%). Многие из них увлекаются кулинарией (17%) и ухаживают за животными (12%).

Интересы курьеров заметно отличаются. Например, они чаще остальных респондентов (34%) в свободное время занимаются спортом и активным отдыхом (езда на велосипеде, самокате, тренажерный зал, бег, футбол и т. д.), увлекаются экстремальным отдыхом (6%). Также многие курьеры любят компьютерные игры (28%), общение с близкими и пешие прогулки (по 21%), интересуются технологиями и ИТ (13%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

«Ростелеком» хорошо заработал из-за роста спроса на проводной интернет

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября

Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

С iPhone россиян вышвырнули супернужное приложение «Яндекса». В Android оно пока осталось

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще