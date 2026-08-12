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Каждый второй пользователь узнает новые сайты и медиа через ИИ-ответы

Исследование РОМИР показало, что половина опрошенных хотя бы раз узнавала о новом сайте, медиа, бренде или сервисе благодаря источникам в ИИ-ответах. 56% пользователей уже возвращались к ресурсу, который ранее увидели в ИИ-ответе, а 75% скорее перейдут к источнику, если вопрос касается денег, здоровья или важной покупки.

Компания РОМИР изучила, как пользователи воспринимают сайты, медиа, бренды и сервисы, указанные среди источников ИИ-ответов в поисковой выдаче Google и «Яндекса».

50% опрошенных хотя бы раз узнавали о новом сайте, медиа, бренде или сервисе благодаря упоминанию среди источников ИИ-ответа. При этом 71% пользователей отмечают, что источники помогают определить, какие сайты, бренды или сервисы стоит рассматривать и сравнивать дальше.

66% опрошенных сообщили, что могут заинтересоваться незнакомым источником в ИИ-ответе и изучить его отдельно. Особенно важна возможность обратиться к источнику в вопросах денег, здоровья и крупных покупок: 75% пользователей заявили, что в таких случаях скорее перейдут к нему.

Знакомство с ресурсом может продолжиться и позднее. 56% опрошенных хотя бы раз запоминали сайт, медиа, бренд или сервис из ИИ-ответа и спустя время возвращались к нему.

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При этом для большинства пользователей поиск продолжается и после знакомства с ИИ-ответом: 69% опрошенных сначала читают его, а затем изучают остальные результаты поисковой выдачи.

Методология

Исследование проведено компанией РОМИР среди 1600 интернет-пользователей старше 18 лет, проживающих в городах России с населением от 100 тыс. человек и знакомых с ИИ-ответами в поисковой выдаче Google и «Яндекса». Выборка квотирована по полу, возрасту и географическим стратам в соответствии со структурой населения России и распределением населения по всем федеральным округам.

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