«МегаФон» развернул скоростной интернет на «VOLGA Арене»

«МегаФон» завершил проект по развертыванию телеком-оборудования внутри Ледовой арены на Стрелке, ставшей новой визитной карточкой Нижнего Новгорода. По результатам последних технических замеров, скорость передачи данных на спортивном объекте может достигать 250 Мбит/с, что является одним из лучших показателей для спортивных арен в России. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный сигнал теперь доступен не только на трибунах, но и в самых труднодоступных зонах: тренировочных залах, раздевалках, административных помещениях и на парковке. Средняя скорость работы сети держится на уровне 100 Мбит/с, а максимальные скорости выше в 2,5 раза, что позволит тысячам зрителей одновременно делиться контентом, вести прямые трансляции и пользоваться онлайн-сервисами без задержек.

При проектировании оператор связи и заказчик уделили особое внимание принципу 5G-ready: инфраструктура связи построена с запасом мощности, что позволит в любой момент без долгосрочных работ открыть доступ к сетям пятого поколения.

«Современный спортивный объект такого масштаба немыслим без передовых телеком-возможностей, — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области. — Совместными усилиями с заказчиком мы не просто обеспечили стабильный интернет сигнал по всему периметру комплекса, но и вывели скорость мобильного интернета на максимум, создав сеть по принципу 5G-ready. Это значит, что мы готовы в любой момент открыть для наших клиентов на «VOLGA Арена» доступ к сетям пятого поколения, чтобы каждый посетитель получал доступ к самым современным сервисам без задержек, независимо от того, находится ли он на трибуне или в раздевалке».

Ледовая арена будет вмещать более 12 тыс. зрителей. Инфраструктура «МегаФона» уже протестирована и готова к пиковым нагрузкам, обеспечивая возможность оперативно делиться зрелищными голевыми моментами, вести прямые трансляции и решать неотложные вопросы с помощью онлайн-сервисов в любой точке арены.