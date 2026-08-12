МТС улучшила связь в одном из самых отдаленных районов Новосибирской области

МТС прокачала покрытие мобильной связи в Новосибирской области: специалисты обновили оборудование в Купинском районе. В результате работ скорость мобильного интернета в этом районе в среднем выросла на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры улучшили качество связи в шести населенных пунктах Купинского района. Сеть LTE охватывает общеобразовательные школы, ФАПы, дома культуры и магазины. Местные жители и гости могут пользоваться качественной мобильной связью и быстрым интернетом МТС. Это создает множество новых возможностей: от молниеносной загрузки файлов и дистанционного обучения до удобного использования онлайн-сервисов даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

Улучшения качества связи коснулись, в том числе, районного центра — города Купино. Он был основан в конце XIX века переселенцами из центральных губерний России. По одной из версий, название связано с фамилией первопоселенца Купина, но есть и другая: выселок основали переселенцы из села Купино Корочанского уезда Курской губернии, а в 1909 г. решением схода граждан его назвали в честь родного села. Сегодня в Купино проживает около 14,5 тыс. человек.

Одна из местных достопримечательностей — старая насосная станция, она включает две водонапорные башни разной высоты. Сооружение возводили в два этапа — первую башню построили в 1914 г., вторую вместе с насосной станцией — в 1922 г., и оно изначально служило для снабжения водой паровозов. Сегодня этот архитектурный ансамбль признан объектом культурного наследия.

«Купинский район — один из самых отдаленных в нашей области, он расположен примерно в 450 км от Новосибирска. Качественная связь должна быть доступна каждому, вне зависимости от расстояния до областного центра. Модернизация оборудования в шести населенных пунктах — это наш вклад в развитие района и в комфорт его жителей. Теперь люди могут без перебоев учиться, работать, пользоваться госуслугами и оставаться на связи с близкими», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.