CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Более 290 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» за первое полугодие 2026 года

За первую половину 2026 г. на «Портале поставщиков» – межрегиональной платформе для закупок малого объема – заключили более 290 тыс. контрактов. Самыми востребованными у заказчиков были строительные, медицинские и хозяйственные товары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков – это современный инструмент, делающий закупки малого объема удобнее как для госучреждений, так и для бизнеса. Предпринимателям со всей страны платформа дает возможность масштабировать свое дело, а заказчики благодаря полной цифровизации процессов и высокому уровню конкуренции оперативно получают необходимую продукцию по оптимальным ценам. За первое полугодие 2026 г. столичные и региональные заказчики заключили на «Портале поставщиков» более 290 тыс. контрактов. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним состоялось 7,4 тыс. сделок. Также часто закупали медицинские и хозяйственные товары, включая бытовую технику, – 5,6 тыс. и 5,4 тыс. контрактов соответственно», – отметила Мария Багреева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Портал поставщиков» продолжает расширять присутствие в российских регионах. С начала 2026 г. к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей, а также Донецкой Народной Республики. Число подключенных регионов выросло до 47. Общее количество заказчиков на платформе превышает 60 тыс. Товары, работы и услуги им предлагают более 410 тыс. поставщиков со всей страны.

«Правила работы на «Портале поставщиков» прозрачны и едины для бизнеса из всех регионов страны. Мы сделали порог входа в закупки нулевым. Сейчас более 90% зарегистрированных на платформе предпринимателей – это малый и средний бизнес. В январе – июне этого года самыми активными были поставщики из Москвы, Пермского края, Московской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они заключили 90,6 тыс. контрактов, что составляет 31% от общего числа», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор
Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор цифровизация

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Чтобы стать поставщиком на портале, не обязательно быть компанией: предлагать товары, работы и услуги может и физическое лицо. Для начала работы нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,6 млн уникальных наименований.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft придумала хитрый план по принудительному переводу пользователей на Windows 11. Он заранее обречен на провал

Россияне смогут на «Госуслугах» выбрать и купить себе место на кладбище

Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Продавцы маркетплейсов создают собственные онлайн-магазины. Их число выросло в полтора раза

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще