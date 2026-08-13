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Для госслужащих и жителей новостроек: новый микрорайон Салехарда подключили к 4G

«МегаФон» расширил покрытие в активно застраивающемся микрорайоне Обдорском в Салехарде, запустив новое оборудование. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с стал доступен не только для жителей новых домов, но и для сотрудников и посетителей Правительства округа, а также социальных и коммерческих учреждений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах одновременно. Это решение гарантирует бесперебойную работу сети даже в часы пиковой нагрузки, когда количество подключенных устройств достигает максимума. Улучшенный сигнал обеспечивает широкое покрытие всей территории микрорайона, охватывая не только жилые массивы, но и ключевые общественные пространства: административные здания Правительства округа, парк отдыха, торговые и спортивные объекты.

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Растущая потребность в качественной связи подтверждается реальной статистикой использования. Уже в первую неделю августа жители Обдорского передали объем данных, эквивалентный загрузке более 1,2 млн фотографий. Этот показатель свидетельствует о высокой востребованности цифровых сервисов: от видеозвонков и онлайн-обучения до использования государственных услуг и развлекательных платформ.

«Обдорский — крупнейший микрорайон на Ямале. Здесь сосредоточены важные социальные и административные объекты, и важно, чтобы местные жители и сотрудники организаций могли воспользоваться мобильным интернетом в любой момент — для отправки необходимых документов, прохождения онлайн-курсов или использования мобильных приложений. Благодаря скорости до 80 Мбит/с пользователям будут доступны все необходимые сервисы», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

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