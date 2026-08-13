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DPD в России: объем отправок между пунктами выдачи вырос на 64% за месяц

DPD в России подвела итоги июля 2026 г. по сервису доставки между пунктами выдачи. Компания зафиксировала рост объемов на 64% по сравнению с предыдущим месяцем. Клиентская база выросла на 10%, при этом по отдельным заказчикам прирост отправок достиг 70%. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Структура отправлений по размерам продемонстрировала выраженную динамику: доля посылок формата XS (сумма сторон до 60 см) составила 45% против 32% месяцем ранее. Ограничение по весу для всех типоразмеров остается единым — до 30 кг, что позволяет отправлять как легкую косметику, так и тяжелое оборудование по единым правилам.

География отправлений преподнесла неожиданный результат: лидером по числу исходящих посылок стал Бийск, обогнав Москву. В пятерку городов-отправителей также вошли Владивосток, Ухта и Санкт-Петербург. Среди получателей традиционно лидируют столичные агломерации — Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют города Сибири и Дальнего Востока.

В категориях товаров первые позиции занимают БАДы и косметика. Заметный рост показал сегмент товаров для отдыха и туризма. Рыболовные снасти и запчасти для лодок остаются востребованными даже в завершающей фазе сезона. Среди необычных отправлений — коллекционные модели автомобильной и мототехники с доставкой в Казахстан.

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Самой дорогой посылкой месяца стала партия одежды стоимостью 105 тыс. руб. — оптовая закупка для небольшого магазина. На втором месте по стоимости — техника и компьютерные комплектующие. Тот факт, что клиенты доверяют сервису дорогостоящие и хрупкие товары, подтверждает надежность логистики.

«Курьерская доставка остается нашей ключевой компетенцией, однако результаты июля показывают, что формат пересылки между пунктами выдачи востребован рынком. Мы видим, как малый бизнес и частные продавцы адаптируют логистику под свои задачи, выбирая оптимальное соотношение цены и скорости», — сказали представители DPD в России.

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