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МТС завершила масштабное обновление сети LTE в Красноярске

ПАО «МТС» завершила комплексное обновление сети в Красноярске. В результате проведённых работ скорость передачи данных в LTE-сети краевой столицы выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи в Красноярске прошло в рамках комплексного проекта — перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Обновление затронуло более 20% имеющихся базовых станций, расположенных в черте города, а также в поселках Солонцы и Березовка. Это позволило увеличить скоростные параметры и емкость сети.

Модернизация сети также увеличила доступ жителей к технологии голосовой связи VoLTE (Voice over LTE — голос по LTE), позволяющей мгновенно устанавливать соединение и общаться с высоким уровнем чёткости звука, не прерывая интернет-сессию. Технология активируется в настройках смартфона и не требует дополнительных расходов.

«В прошлом году наши связисты много работали над улучшением качества связи в малых и средних населенных пунктах региона — так, за прошлый год мы запустили более 350 базовых станций стандарта LTE. В этом году наш фокус внимания сосредоточен на Красноярске, где мы завершили важный этап работ по совершенствованию сетей связи, чтобы как можно больше красноярцев смогли пользоваться улучшенным мобильным интернетом и звонить по сети VoLTE. При этом владельцам устройств, которые всё ещё пользуется связью устаревшего формата, мы рекомендуем переключиться на LTE в настройках смартфона. Там же, либо в приложении оператора можно активировать передачу голосового трафика по сети VoLTE», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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