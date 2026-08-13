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Новые жители Троицкого получили стабильный 4G «МегаФона»

Новоселы в селе Троицкое рядом с Южно-Сахалинском теперь могут передавать данные на скорости до 100 Мбит/с. «МегаФон» расширил сеть 4G в жилом комплексе «Зеленая планета» и улучшил качество мобильной связи для жильцов микрорайона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый ЖК в Троицком — жилой комплекс из 13 многоэтажных домов, расположенный практически в черте Южно-Сахалинска. Ранее мобильная связь здесь обеспечивалась с соседних базовых станций, а качество сигнала не всегда было высоким.

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Специалисты «МегаФона» смонтировали LTE- оборудование с учетом этажности зданий и планировки территории. Это позволило обеспечить равномерное покрытие как на открытых пространствах, так и на всех этажах жилых домов. Абоненты получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, необходимому для работы, учебы и развлечений.

«Теперь связь 4G в новом микрорайоне соответствует растущему спросу жителей на качественный мобильный интернет. Этот проект стал продолжением нашей работы по развитию инфраструктуры в новых сахалинских ЖК: ранее мы запустили высокоскоростную связь в аналогичном жилом комплексе в селе Новотроицкое. Сейчас абоненты в новостройках обоих населенных пунктов имеют доступ к современным телекоммуникационным технологиям без ограничений по скорости и качеству сигнала», — сказал Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.

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