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«ТЭК-Торг» внедрила ИТ-решение для микротаргетинга логистики в закупках с «полки»

Федеральная электронная площадка «ТЭК‑Торг» реализовала доработку, направленную на повышение удобства и территориальной точности закупочных процедур в функционале «полки» (закупка по ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).

Обновление касается функционала выбора территорий поставки по ОКТМО – системе кодов, которая позволяет однозначно идентифицировать муниципальные образования и населенные пункты в России. Коды ОКТМО используются в закупках, чтобы точно обозначить территорию, на которую поставщик готов доставить товар или выполнить работы.

Для поставщиков в справочнике ОКТМО были добавлены 11-значные коды для поставки товаров. Поставщик теперь может выбирать конкретный населенный пункт, куда он желает поставлять свой товар. Это позволит поставщику при формировании предварительного предложения лучше понимать в какой конкретный населенный пункт ему надо будет обеспечить поставку товара, а заказчику позволит более точечно указать место поставки.

Интерфейс выбора территорий реализован в виде диалогового окна с полем поиска и кнопками управления, а структура данных выстроена как иерархический список муниципальных образований – от уровня региона до отдельных деревень.

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К примеру, ранее поставщик мог указать поставку в Уфу, и это предварительное предложение совпадало с извещением заказчика, где требовалась поставка в дер. Ветошниково (около 20 км от Уфы), хотя поставщик мог не закладывать доставку до этого населенного пункта. Сейчас, чтобы предварительное предложение и извещение совпали, и поставщику, и заказчику необходимо указать именно дер. Ветошниково.

Дмитрий Абросимов, директор департамента методологии «ТЭК-Торг», сказал: «Реализованные на ЭТП «ТЭК-Торг» обновления дают поставщикам и заказчикам более эффективные рабочие инструменты, делая процесс закупок удобнее и прозрачнее. В результате повышается общая эффективность закупочных процедур, сокращаются временные затраты и снижается вероятность технических ошибок, что в конечном счете способствует оптимизации расходов бюджетных средств и укреплению доверия участников рынка к нашей торговой площадке».

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