Число заказов на Ozon в регионах Арктической зоны России увеличилось на 85% с начала 2026 года

Количество онлайн-заказов на Ozon в регионах Арктической зоны России по итогу первого полугодия 2026 г. увеличилось на 85% год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного клиента приходится на 50% больше заказов, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

При этом 41% заказов делают клиенты из малых городов до 50 тыс. человек. Благодаря развитию логистической инфраструктуры и сети пунктов выдачи в отдаленных регионах покупателям стало проще и удобнее получать онлайн-заказы в шаговой доступности и с быстрой доставкой в этих регионах.

Лидером по росту заказов в первом полугодии 2026 г. стала Республика Саха. Число заказов в Якутию за этот период увеличилось на 96% год к году, а количество клиентов — на четверть. На одного покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее, а 57% заказов делают клиенты из малых населенных пунктов. Число заказов из малых городов Якутии повысилось более чем в два раза (103%). А частотность заказов на одного клиента — на 66%.

На втором месте по росту заказов на Ozon — Чукотский автономный округ (+91%). А на третьем — Архангельская область, где число онлайн-заказов выросло на 86%. В лидерах также — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+79%), Мурманская область (+75%) и Республика Коми (+75%). На Ямале 57% заказов делают клиенты из малых городов, в Мурманской области — 56%, а в Коми — 55%.

Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес почти 8,5 тыс. местных предпринимателей из регионов Арктики. Их товарооборот по итогам первого полугодия 2026 г. превысил 21,8 млрд руб, увеличившись почти на 20% год к году. Наибольший рост оборота отмечается в ЯНАО (+54%), Архангельской области (+33%) и Красноярском крае (+31%).

Многие предприниматели из регионов Арктической зоны России предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Для них на Ozon работают специальные витрины проекта «Сделано в России» — местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их на 69 млн активных клиентов маркетплейса.

Сегодня для продавцов из регионов Арктики работают семь региональных витрин, продажи из которых за год увеличились почти в два раза (97%). В лидерах по росту продаж — витрины «Сделано в Архангельской области» (рост на 189% год к году) и «Сделано в Мурманской области» (рост на 149%). При этом по среднемесячному приросту продаж на Ozon лидирует витрина «Сделано на Ямале» (рост на 65%).