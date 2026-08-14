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МТС открывает доступ к Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix

МТС объявила о запуске решения «МТС Глобальный доступ», благодаря которому абоненты через приложение «Мой МТС» смогут получить доступ к недоступным в России зарубежным цифровым платформам, таким как Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix. МТС – единственная телеком-компания в России, предоставившая такое собственное запатентованное решение. В перспективе МТС планирует увеличить число доступных сервисов.

Сервис «МТС Глобальный Доступ» создан на основе запатентованного МТС в 2025 г. уникального решения. Он помогает клиентам сохранять стабильный доступ к разрешенным законодательством популярным контентным сервисам, доступ к которым был ограничен в России. Предложение МТС обеспечит бесшовный переход на зарубежные контентные ресурсы и удобную оплату напрямую с мобильного счета.

Сейчас абоненту доступны Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix, в перспективе планируется расширение этого списка. Решение МТС позволяет пользователю из своего личного кабинета в приложении «Мой МТС» перейти на такие ресурсы и провести оплату за счет включенных в платформу финтех-решений.

Решение доступно абонентам тарифных планов «Топ» и «Топ+» и закрывает актуальные повседневные потребности в доступе к зарубежным ресурсам наиболее требовательных абонентов.

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Ранее возможность доступа к зарубежному контенту ушедших их России компаний была доступна только ограниченному кругу абонентов, теперь любой желающий может получить к ним доступ, перейдя на тарифы «Топ» и «Топ+».

«МТС ранее давала возможность доступа к зарубежным сайтам. Теперь мы адаптировали решение, встроив кнопку, позволяющую получить доступ к ресурсам, прямо в приложении «Мой МТС». Новый подход обеспечивает удобной переход на зарубежные платформы с доступом к цифровому контенту в своей сети без подключения сторонних прокси или VPN-сервисов. Решение запатентовано и защищено. Патент на решение МТС получила в 2025 г.», – сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

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