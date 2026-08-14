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В поселке имени первого генерал-губернатора Приамурья усилили мобильную сеть МТС

МТС расширила емкость сети в рабочем поселке Корфовский Хабаровского района. За счет перераспределения частотного ресурса с 3G на 4G, средняя скорость мобильного интернета на всей территории населенного пункта выросла на 20%, а сигнал внутри зданий стал стабильнее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили оборудование на двух базовых станциях, которые обеспечивают связью почти 5 тыс. жителей поселка, а также туристические тропы Большехехцирского заповедника. Повышение скорости и качества связи затронуло не только жилмассив и социально значимые объекты, но и промышленную зону – Корфовский каменный карьер. Кроме того, улучшение качества связи коснулось и туристических локаций: памятника 13 самураям и Дерсу Узале – проводнику и участнику экспедиций В. К. Арсеньева, главного героя одноименной повести.

Теперь местные жители могут активнее пользоваться важными цифровыми сервисамигосуслугами, онлайн банками, мессенджерами, социальными сетями в любое время суток, а туристы моментально делиться фотографиями и впечатлениями с близкими в мессенджерах и социальных сетях.

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Рабочий поселок Корфовский назван в честь первого генерал-губернатора Приамурья Андрея Корфа. Благодаря близости к заповеднику и историческим достопримечательностям он популярен среди экотуристов. Здесь также проходил лечение известный советский писатель, автор романа «Молодая гвардия» Александр Фадеев.

«Мы ведем системную работу по всему Хабаровскому краю: разворачиваем LTE вдоль дорог, расширяем емкость действующих сетей. В Корфовском мы получили дополнительную полосу в 4G, что позволило повысить скорость на 20%. Необходимость в модернизации вызвана постоянным ростом потребления — контент становится «тяжелее», и для сохранения качества связи требовалась дополнительная емкость. Ранее аналогичные проекты мы реализовали в Ванино, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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