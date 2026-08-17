Автомобилисты почти 5,9 млн раз сообщили «Яндексу» о ситуации на АЗС

С 2 июля по 13 августа 2026 г. автомобилисты почти 5,9 млн раз сообщили в сервисах «Яндекс Карты» и «Яндекс Заправки» о наличии топлива и очередях на АЗС в России. За это время число заполненных опросов выросло более чем в шесть раз — с 10–20 тыс. в сутки в начале июля 2026 г. до 120–147 тысяч в середине августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Всего же пользователи перешли более 20 млн раз. Рост связан в том числе с тем, что водителям стало удобнее сообщать о ситуации на АЗС через «Яндекс Карты» и «Заправки».

Более 3,2 млн ответов пользователи отправили через карточки АЗС в «Яндекс Картах», еще более 2,6 млн — в «Заправках». Поделиться информацией также можно во время и после заправки и через другие точки входа в этих сервисах.

Больше всего ответов за период пользователи оставили 12 августа 2026 г. — более 147 тыс. В этот день после окончания рабочего дня автомобилисты заполнили почти 5 тыс. опросов за полчаса. В целом пользователи чаще сообщают о ситуации на АЗС днем и вечером, а ночью активность снижается. Всего в июле пользователи 98,9 млн раз открыли карточки АЗС в «Яндекс Картах» и около 16,9 млн раз строили маршруты до заправок.

«Яндекс» автоматически собирает и обрабатывает обезличенные данные о ситуации на АЗС из нескольких источников. Среди них — заказы топлива в «Заправках» и «Яндекс Go», информация от водителей такси из «Яндекс Про» и дорожная обстановка в районе станций. Еще один источник — сообщения автомобилистов: сервисы предлагают короткий опрос тем, кто заправился или проехал мимо АЗС.

На основе этих сигналов «Яндекс» определяет наличие топлива и очередей на заправках. При поиске АЗС водитель может заранее проверить ситуацию на станции и выбрать подходящую заправку по пути. Всего в России работает около 24 тыс. АЗС без учета газовых заправок.