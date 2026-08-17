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Без лишних слов: в «СберБанк Онлайн» появились реакции на переводы

В «СберБанк Онлайн» теперь можно поблагодарить человека, который отправил перевод, — в пуш-уведомлении о входящем переводе появилась возможность оставить реакцию. Она доступна пользователям приложения на Android версии 17.7 и выше. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Достаточно одного нажатия — и выбранный эмодзи моментально отправляется человеку, который перевел деньги. Причем сделать это можно прямо из пуш-уведомления, даже не заходя в приложение. Сейчас доступно восемь реакций на любой случай: от пламенного «огня» до теплого «сердечка» или одобрительного «лайка» — каждый найдет ту, которая лучше всего выражает его настроение. Ответить на перевод можно в течение 24 ч после получения средств.

Сергей Шкаринов, директор дивизиона, лидер продукта «Уведомления» Сбербанка: «Переводы давно стали частью общения между людьми. Мы отправляем деньги родителям и детям, помогаем друзьям, поздравляем близких — и часто добавляем к переводу несколько тёплых личных слов. Теперь на такой перевод можно так же просто ответить: одним нажатием показать, что деньги дошли, или поблагодарить с помощью подходящего эмодзи. Мы хотим, чтобы привычные финансовые сервисы были не только удобными, но и человечными».


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