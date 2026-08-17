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Число онлайн-заказов на Ozon в Сибири выросло в два раза с начала 2026 года

Количество онлайн-заказов на Ozon в Сибирском федеральном округе за первые семь месяцев 2026 г. увеличилось в два раза. Число клиентов в СФО за этот же период повысилось на треть год к году. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На сегодняшний день каждый покупатель в регионе заказывает на маркетплейсе почти на 60% чаще, чем годом ранее. Около 35% заказов делают клиенты из малых городов и небольших поселений — число заказов из таких населенных пунктов увеличилось почти в 2,2 раза с начала года (на 118%).

Благодаря развитию инфраструктуры и сети пунктов выдачи в Сибири покупателям стало еще проще и удобнее получать онлайн-заказы в шаговой доступности и с быстрой доставкой. Сейчас в СФО действует свыше 10 тыс. точек выдачи — их число увеличилось на четверть за год. Более 40% ПВЗ находятся в малых городах и небольших поселениях.

Республика Тыва стала лидером по росту онлайн-заказов на Ozon в Сибири — их число увеличилось почти в три раза (на 199%) с начала года. Количество клиентов повысилось на 75% год к году. На каждого клиента приходится на 72% заказов больше, чем годом ранее. При этом число заказов из малых городов до 50 тыс. человек увеличилось в 3,8 раз, а число клиентов из небольших населенных пунктов — в два раза.

В пятерку лидеров по росту онлайн-заказов в регионах Сибирского федерального округа также вошли Иркутская область (+148%), Республика Алтай (+134%) и Республика Хакасия (+127%). Двузначный рост числа заказов на Ozon показывают Алтайский и Красноярский края, а также Кемеровская и Омская области.

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Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 6,7 тыс. предпринимателей из регионов Сибири. Их товарооборот с начала года превысил 31,5 млрд руб. Наибольший рост оборота отмечается в Республике Алтай (+83%) и Кузбассе (+30%). А абсолютным лидером является Новосибирская область, где оборот местных предпринимателей за первые семь месяцев 2026 г. превысил 12 млрд руб.

Сегодня для сибирских предпринимателей работают семь региональных витрин «Сделано в России», на которых совокупно представлено свыше 34,5 тыс. товаров. Многие продавцы предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Они могут бесплатно разместить товары на региональной витрине и продвигать её на 69,2 млн клиентов по всей стране.

В лидерах по ежемесячному росту товарооборота — витрина «Сделано в Хакасии» (+64%), а также витрины в Новосибирской (+32%), Иркутской (+31%) и Кемеровской (+28%) областях. По ежемесячному приросту местных продавцов — на 12%, лидирует витрина «Сделано в Омской области».

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