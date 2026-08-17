«Кому бензин?»: мошенники от имени банков раздают автовладельцам ваучеры на топливо

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили 10 фишинговых сайтов, на которых от имени четырех российских банков автомобилистам предлагают принять участие в «программе лояльности» для клиентов и получить ваучеры на топливо. Об этом CNews сообщили представители F6.

Впервые такую схему обмана злоумышленники начали использовать в июне 2026 г., после массового возникновения очередей на автозаправочных станциях. Тогда сайты были единичными, а мошенники обещали предоставить от 20 до 100 любого сорта бензина или дизельного топлива на любой АЗС в России. Теперь киберпреступники повышают ставки и предлагают получить сразу 5000 литров автомобильного топлива, а фальшивые сайты создают целыми сетями. Так, обнаруженные специалистами F6 поддельные ресурсы были созданы в период с 13 по 27 июля 2026 г.

Большая часть этих ресурсов использует домены в зоне .website, тогда как остальные зарегистрированы в доменной зоне .online. Фишинговые домены можно распознать по характерным ключевым словам: vaucher, service, promo, toplivo, pomosh и opros.

Мошенники пытаются создать видимость легитимности своего предложения, используя фразы «Официальная программа» и «Правительственная инициатива», однако на самом деле таких программ по раздаче талонов, ваучеров или любых других документов на бесплатное получение топлива нет.

Под предлогом получения ваучера пользователям предлагают указать свои данные: ФИО, номер телефона и номер банковской карты. Страницы, на которых мошенники просят поделиться этими сведениями, имитируют дизайн того банка, от имени которого предлагают бесплатное топливо.

Найденные фишинговые сайты связаны с сетью других ресурсов, которые мошенники могут в ближайшее время использовать для других атак. На момент обнаружения сайта не удалось установить, как именно злоумышленники распространяли ссылки на сайты, предлагающие ваучеры на топливо. Вероятные источники продвижения таких ссылок – через рекламу в поисковиках, постах в мессенджерах и социальных сетях, через Telegram-боты, личные сообщения пользователям.

«При подготовке атак на пользователей в России мошенники чутко следят за новостной повесткой. Это заметно по той скорости, с которой злоумышленники на фоне повышенного спроса на автомобильное топливо масштабируют схемы обмана, адаптируют их под новые бренды и стараются охватить как можно больше пользователей», – сказала Анна Паневина, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от обмана с раздачей ваучеров на автомобильное топливо

Проверяйте информацию об акциях, льготах и мерах социальной поддержки в официальных источниках. Никаких программ лояльности, «правительственных инициатив» и «официальных программ» с раздачей ваучером на бесплатное автомобильное топливо нет.

Не переходите по сомнительным ссылкам из рекламных объявлений.

Не указывайте номер своего телефона и любые коды на сомнительных сайтах и ресурсах, которыми пользуетесь впервые.

Критично относитесь к предложениям регистрации, «верификации», «идентификации» и «подтверждения номера» на незнакомых сайтах и в Telegram-ботах.