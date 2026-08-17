CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: активность владимирцев на сайтах знакомств в 2026 году выросла в 2 раза

Жители Владимирской области стали значительно активнее использовать онлайн-сервисы для знакомств. По данным аналитиков «МегаФона», в 2026 г. потребление мобильного интернет-трафика на дейтинг-платформах в регионе выросло на 111% по сравнению с прошлым годом — то есть более чем в два раза.

Анализ обезличенных данных абонентов показан, что владимирцы планируют новые знакомства заранее, накануне выходных. Самым активным для знакомств в сети стал четверг, в этот день активность пользователей на дейтинг-ресурсах превышает средний показатель на 14%. Интересно, что в субботу трафик увеличивается на 10%, а в воскресенье – падает на 5%.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Лидерство по популярности среди жителей Владимирской области в 2026 г. удерживает портал Mamba — потребление интернет-трафика в этом сервисе составило порядка 60%. Вторую строчку рейтинга занимает Loveplanet (31%), а замыкает тройку лидеров сервис знакомств Teamo (7%). При этом открытием года для владимирцев можно назвать приложение Twinby, интерес местных жителей к этому сервису за год вырос более чем в 40 раз.

«Анализируя big data, мы видим, что цифровые сервисы всё чаще помогают людям строить личные отношения. Однако при онлайн-знакомствах важно помнить о базовой безопасности: соблюдать дистанцию и не торопиться передавать личные контакты новым собеседникам. Для комфортного дейтинга владимирцам доступен «дополнительный номер» от «МегаФона» — он позволяет разделять потоки общения, выделив для знакомств отдельный номер. Это помогает без покупки новой сим-карты избегать нежелательного внимания в случае неудачного общения», — сказал директор «МегаФона» во Владимирской области Роман Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»

Новый троян поражает Android-смартфоны россиян. Он маскируется под обновление браузера Chrome

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Ozon удалили из магазина приложений для Android без причины и предупреждения

«Ростелеком» ищет на рынке бывшее в употреблении оборудование Nokia для работы с гигантскими массивами трафика

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще