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МТС запустила подписку на игры «Мир танков» и «Мир кораблей»

МТС объявляет о сотрудничестве с ведущим российским разработчиком и издателем видеоигр «Леста Игры» в рамках новой подписки. При оформлении подписки абоненты МТС получат доступ к внутриигровым бонусам сразу в двух в онлайн-играх «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Любой абонент МТС может оформить подписку на игровые бонусы в «Мире танков» и «Мире кораблей» в личном кабинете на сайте МТС, там же доступно управление подпиской. Для активации понадобится аккаунт «Леста ID». Подписка объединяет преимущества «Мира танков» и «Мира кораблей» в одном пакете и помогает быстрее развиваться в обеих играх. В нее входят 14 дней премиум-аккаунта, семь боевых задач в месяц и награды за их выполнение: 100 или 500 единиц игровой валюты (золота) в зависимости от игры, один личный резерв +100% опыта и один личный резерв +300% комбинированного опыта на час.

В «Мире танков» при подключении подписки пользователи получают доступ к премиум-аккаунту на 14 дней, который позволит получать больше опыта, серебра и другие преимущества. Также пользователям будут доступны семь ежемесячных задач, выполнив которые, они смогут получить по 100 единиц золота.

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В «Мире кораблей» подписка предоставляет игрокам 14 дней корабельного премиум-аккаунта, позволяющего зарабатывать больше опыта и серебра за каждый бой, а также 500 единиц золота для приобретения особых кораблей и тематических наборов. Подписка также включает премиум-контейнер «Леста Игры», из которого могут выпадать ценные подарки, ускоряющие развитие и расширяющие игровые возможности.

Стоимость подписки составляет 319 руб. на 30 дней, списание производится с мобильного счета МТС, все игровые ценности зачисляются на один аккаунт игрока «Леста».

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