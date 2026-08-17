Реестр национальных доменов .RU и .РФ внедрил поддержку кириллических почтовых адресов

В систему регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ добавлена поддержка адресов электронной почты целиком на кириллице. Новый функционал реализовали специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) — технического оператора доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Если раньше форма ввода контактного адреса электронной почты администратора или регистратора домена принимала только гибридный формат mail@пример.рф, где кириллица допускалась лишь после символа «@», то теперь можно указать и локальную часть адреса, и домен кириллическими символами — например, почта@пример.рф.

Техническая основа для этого развивалась постепенно. В 2003 г. стандарт IDNA закрепил использование Unicode в доменных именах, а Punycode научил приложения распознавать нелатинские домены. После запуска зоны .РФ в 2010 г. домены на кириллице стали регистрировать массово, но часть почтового адреса до «@» все еще записывали латиницей. Полностью кириллическую почту сделал возможной стандарт EAI и расширение SMTPUTF8, принятые в 2012 г.: они позволили почтовым серверам обрабатывать буквы национальных алфавитов и в локальной части адреса.

Несмотря на готовность стандарта, инфраструктура до сих пор поддерживает его частично, хотя ситуация меняется с каждым годом. По данным ежегодного исследования Координационного центра доменов .RU/.РФ и проекта Поддерживаю.РФ, на февраль 2025 г. в зоне .РФ было выявлено 1710 уникальных почтовых серверов с поддержкой расширения SMTPUTF8, а к апрелю 2026 г. число таких серверов увеличилось до 1826; в зоне .RU — с 21422 до 24037 соответственно.

Новая функция в системе регистрации снимает один из барьеров на этом пути: пользователи теперь могут указывать свой контактный адрес электронной почты на родном языке уже на этапе регистрации домена, без перехода на латиницу.

«Мы обновили систему регистрации так, чтобы она корректно принимала и хранила полностью кириллические почтовые адреса. Теперь задача на стороне регистраторов доменов — обеспечить поддержку данного решения», — отметил генеральный директор ТЦИ Алексей Рогдев.

«Результаты исследования показывают, что инфраструктура поддержки интернационализированных адресов электронной почты продолжает развиваться. Ежегодно увеличивается количество уникальных почтовых серверов, поддерживающих возможность отправки и получения писем с использованием кириллических адресов. Это свидетельствует о распространении технологии среди почтовых сервисов и повышении устойчивости экосистемы кириллической почты в России», — отметила главный аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ, руководитель проекта «Поддерживаю.РФ» Мария Колесникова.