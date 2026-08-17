«СдалВсе.рф» запустил бесплатный сервис с расчетами по 204 официальным документам

Образовательный проект «СдалВсе.рф» открыл раздел «Нормы и расчеты», который объединяет официальные документы и прикладные инструменты для решения учебных и практических задач. На момент запуска в базе представлено 204 документа по шести направлениям: праву, охране труда, информационной безопасности, бухгалтерскому учету и налогам, медицине и педагогике. Об этом CNews сообщили представители «СдалВсе.рф».

Сервис отличается от обычного каталога нормативных актов тем, что связывает источник с конкретной задачей. Пользователь получает не только итоговый результат, но и формулу расчета, исходные допущения, последовательность действий и прямую ссылку на официальный документ.

В юридическом разделе доступны инструменты для расчета государственной пошлины, процессуальных сроков и договорной неустойки. Пользователь может увидеть ход расчета и проверить, какое правило применялось.

Раздел по охране труда помогает составить программу обучения, рассчитать показатели производственного травматизма и провести предварительную оценку профессиональных рисков.

В блоке информационной безопасности представлены инструменты для определения сроков уведомления об утечке персональных данных, проверки устойчивости пароля и подготовки структуры паспорта информационной системы персональных данных.

Раздел бухгалтерского учета включает расчеты заработной платы, отпускных и НДС. Медицинский блок содержит инструменты для оценки диагностических тестов, сравнения медицинских вмешательств, формирования вопросов по модели PICO и подготовки запросов для PubMed.

В педагогическом разделе можно настроить критериальное оценивание, проанализировать тестовые задания и спланировать занятие.

«Мы хотели убрать разрыв между найденным документом и решением конкретной задачи. Пользователь должен понимать, откуда взялось правило, как выполнен расчет и что необходимо проверить самостоятельно», — сказал основатель проекта «СдалВсе» Николай Македонский.

Каждый результат сопровождается указанием источника и даты последней сверки. Разработчики отдельно предупреждают, что раздел является неофициальным учебным сервисом. При использовании результатов в реальной профессиональной ситуации необходимо обращаться к полному тексту первоисточника и учитывать обстоятельства конкретной задачи.

Сервис работает бесплатно и не требует регистрации. Интерфейс доступен на русском, белорусском, казахском и английском языках.