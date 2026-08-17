CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«СдалВсе.рф» запустил бесплатный сервис с расчетами по 204 официальным документам

Образовательный проект «СдалВсе.рф» открыл раздел «Нормы и расчеты», который объединяет официальные документы и прикладные инструменты для решения учебных и практических задач. На момент запуска в базе представлено 204 документа по шести направлениям: праву, охране труда, информационной безопасности, бухгалтерскому учету и налогам, медицине и педагогике. Об этом CNews сообщили представители «СдалВсе.рф».

Сервис отличается от обычного каталога нормативных актов тем, что связывает источник с конкретной задачей. Пользователь получает не только итоговый результат, но и формулу расчета, исходные допущения, последовательность действий и прямую ссылку на официальный документ.

В юридическом разделе доступны инструменты для расчета государственной пошлины, процессуальных сроков и договорной неустойки. Пользователь может увидеть ход расчета и проверить, какое правило применялось.

Раздел по охране труда помогает составить программу обучения, рассчитать показатели производственного травматизма и провести предварительную оценку профессиональных рисков.

В блоке информационной безопасности представлены инструменты для определения сроков уведомления об утечке персональных данных, проверки устойчивости пароля и подготовки структуры паспорта информационной системы персональных данных.

Раздел бухгалтерского учета включает расчеты заработной платы, отпускных и НДС. Медицинский блок содержит инструменты для оценки диагностических тестов, сравнения медицинских вмешательств, формирования вопросов по модели PICO и подготовки запросов для PubMed.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

В педагогическом разделе можно настроить критериальное оценивание, проанализировать тестовые задания и спланировать занятие.

«Мы хотели убрать разрыв между найденным документом и решением конкретной задачи. Пользователь должен понимать, откуда взялось правило, как выполнен расчет и что необходимо проверить самостоятельно», — сказал основатель проекта «СдалВсе» Николай Македонский.

Каждый результат сопровождается указанием источника и даты последней сверки. Разработчики отдельно предупреждают, что раздел является неофициальным учебным сервисом. При использовании результатов в реальной профессиональной ситуации необходимо обращаться к полному тексту первоисточника и учитывать обстоятельства конкретной задачи.

Сервис работает бесплатно и не требует регистрации. Интерфейс доступен на русском, белорусском, казахском и английском языках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»

Новый троян поражает Android-смартфоны россиян. Он маскируется под обновление браузера Chrome

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Ozon удалили из магазина приложений для Android без причины и предупреждения

«Ростелеком» ищет на рынке бывшее в употреблении оборудование Nokia для работы с гигантскими массивами трафика

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще