2ГИС обновил пользовательский рейтинг компаний

2ГИС повысил достоверность рейтинга компаний на картах. Он формируется на основе отзывов и оценок, авторы которых точно были в этом месте: их посещение подтверждается геопозицией в 2ГИС или фактом оплаты покупок. Также в карточках компаний в 2ГИС появилась синяя галочка — это знак, что бизнес следит за актуальностью информации и отвечает на отзывы. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Обновление рейтинга

57% пользователей геосервисов дополнительно изучают отзывы о компаниях на других площадках — чтобы собрать более достоверную картину мнений клиентов. Таковы данные опроса, который аналитики 2ГИС провели в этом году. Чтобы повысить доверие к отзывам непосредственно на картах, геосервис обновил принцип формирования рейтинга организаций: теперь он учитывает впечатления и оценки людей, чей визит подтвержден геопозицией (пользователь был в этом месте по данным 2ГИС) или оплатой — факт оплаты услуг в этом месте подтвержден одной из трех крупных финтех-систем страны. Рейтинг формируется, когда в карточке появляется не менее 10 подтвержденных отзывов.

Если отзыв не подтвержден геопозицией, оплатой у банков‑партнеров, бронированием или чаевыми, он остается в общем списке — просто без соответствующей отметки — и виден всем пользователям.

По умолчанию в карточках включена сортировка «По доверию» — в этом режиме такие отзывы показываются выше остальных. Также выше отображаются мнения друзей и людей, на которых пользователь подписан, — это облегчает выбор мест, потому что проще доверять опыту знакомых. При сортировке по актуальности логика не меняется: свежие отзывы отображаются первыми.

По мере появления новых отзывов в карточке рейтинг обновляется. При этом свежие впечатления влияют на него сильнее, чем старые — чтобы итоговая цифра точнее отражала текущую оценку пользователями качества сервиса.

Синяя галочка в карточках компаний

Кроме подтвержденного рейтинга в карточках организаций в 2ГИС появилась синяя галочка. Этот знак показывает, что компания следит за актуальностью информации о себе в геосервисе, не полагаясь только на обновление данных специалистами 2ГИС и сообщения от пользователей.

Статус получают организации с подробно заполненной справочной информацией (часы работы, контакты, цены, фото или видео) и отвечающие как минимум на треть отзывов за последние полгода. Как показало тестирование функции в одном из городов-миллионников, актуальные информативные карточки компаний вызывают больший интерес пользователей. И дают более существенный прирост клиентов: конверсия из просмотра информации об организации в построение маршрута до нее, звонки, переходы на сайт, соцсети и другие действия в приложении — у карточек с синей галочкой суммарно выше на 11-13%, чем у остальных.

«Отзывы и оценки помогают выбирать, но людям важно понимать, где за ними стоит реальный опыт. Поэтому в 2ГИС появился подтвержденный рейтинг, а в карточках организаций — синяя галочка доверенной компании. Так пользователю проще и спокойнее решать повседневные городские задачи — от выбора кафе до записи к врачу и поиска автосервиса рядом», — отметил Андрей Кожевников, руководитель продуктов UGC в 2ГИС.