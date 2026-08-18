CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Консалтинговые и сервисные компании Тюмени стали чаще использовать российские платформы для онлайн-коммуникаций

МТС проанализировала востребованность отечественных решений для бизнес-коммуникаций среди компаний Тюменской области. С начала 2026 г. зафиксирован рост интереса к платформе «МТС Линк» со стороны консалтинговых и сервисных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий спрос на платформу «МТС Линк» в Тюменской области показали сферы, связанные с услугами для бизнеса – финансы, консалтинг, аудит и сервисные компании. В первом полугодии 2026 г. их количество выросло вдвое. Также в топе отраслей, активно использующих экосистему для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, - образование, здравоохранение, ИT. Общее количество деловых встреч в регионе за год выросло в 1,6 раз, вебинаров – в 1,5 раза.

Трендом онлайн-коммуникаций в Тюменской области остается востребованность дополнительных визуальных инструментов – создание масок, изменение фона, коррекция света, использование умного зума и бьютификации. За первое полугодие 2026 г. спрос на них вырос в 5,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом компании предпочитают активно обращаться к функции автоматического подведения итогов онлайн-встреч, выделяя главные договоренности сотрудников. С начала 2026 г. использование ИИ в качестве помощника увеличилось в 2,4 раза.

По данным аналитиков МТС, пользователи стали активно использовать корпоративный мессенджер «Чаты». Количество написанных сообщений выросло в четыре раза, уникальных пользователей — в 2,9 раз. Чуть реже сотрудники компаний в Тюмени используют Доски, которые удобны для «мозговых штурмов» и построения стратегий: количество активных пользователей с начала 2026 г. выросло на 15%.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Организации в Тюменской области занимают высокие позиции по уровню цифровизации и предъявляют высокие требования к технологическим решениям. Наши сервисы делают коммуникации удобными и эффективными, что подтверждает рост спроса на них со стороны регионального бизнеса. Платформа обеспечивает непрерывность взаимодействия даже в условиях нестабильного соединения. Сервис входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует его соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Новые форматы цифрового взаимодействия дают бизнесу возможность автоматизировать работу и высвобождать время на другие важные задачи. Одно из главных преимуществ «МТС Линк» в том, что после окончания онлайн-встреч мы получаем автоматическую расшифровку и краткое содержание мероприятия. Это помогает сотрудникам фиксировать принятые решения, задачи и планы работ, в том числе при реализации комплексных проектов на удаленных объектах. Внедрение такого решения влияет на скорость и качество исполнения проектов, улучшает текущие бизнес-процессы», — сказал генеральный директор АО «ПГО «Тюменьгеология» Александр Загадов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»

Новый троян поражает Android-смартфоны россиян. Он маскируется под обновление браузера Chrome

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Ozon удалили из магазина приложений для Android без причины и предупреждения

«Ростелеком» ищет на рынке бывшее в употреблении оборудование Nokia для работы с гигантскими массивами трафика

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще