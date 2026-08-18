МТС обеспечила сетью LTE физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни»

Цифровая экосистема МТС покрыла сетью ФОЦ «Белые камни» в селе Сотниково Мариинско-Посадского муниципального округа. Теперь более 2,5 тыс. детей, которые ежегодно отдыхают в учреждении, могут пользоваться качественным мобильным интернетом со скоростью более 50 Мбит/с и голосовой связью.

В результате установки нового телеком-оборудования сеть МТС появилась на всей территории физкультурно-оздоровительного центра, а также на набережной реки Волга. Теперь у сотрудников учреждения, отдыхающих и их родителей появилась возможность пользоваться устойчивой мобильной связью и быстрым интернетом МТС. Это дает новые возможности для комфортного пребывания на территории центра — пользоваться цифровыми сервисами, листать соцсети и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре.

В отличие от многих детских лагерей, «Белые камни» работают не только летом, но зимой, весной и осенью. Здесь проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, семейные, корпоративные смены, крупные спортивные мероприятия, а также реализуются специальные программы для активных и одарённых детей на бесплатной основе. Сюда также приезжают семьи для отдыха, арендуют места для рыбалки, проводят торжества.

«Мы продолжаем оснащать загородные детские учреждения надежной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. «Белые камни» можно назвать одним из главных детских оздоровительных центров Чувашии. Наличие стабильной связи здесь позволит ребятам делиться яркими впечатлениями с близкими в режиме реального времени, отправлять фотографии и видео, что делает отдых в лагере еще более насыщенным и эмоционально комфортным. МТС планируем расширять зону покрытия и дальше, чтобы жители республики могли пользоваться качественной связью и современными цифровыми сервисами в любой точке нашего региона», — отметила директор МТС в Чувашии Нина Краснова.