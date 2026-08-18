Новый инструмент «Яндекс Директа» принес рекламодателям суммарно более 1,5 млрд рублей прибыли

«Яндекс» расширяет подход к оценке эффективности рекламы, добавляя к ней максимизацию прибыли от продвижения. «Директ» объявляет о выходе из беты стратегии «Максимум прибыли» — первого в России инструмента, который оптимизирует рекламу не по кликам и конверсиям, а по реальной прибыли, которую продвижение приносит бизнесу. За время тестирования, начавшегося в августе 2025 г., суммарная прибыль рекламодателей от продвижения превысила 1,5 млрд руб.

Рекламодатель перед запуском продвижения в настройках кампании задает размер ожидаемой маржи — средней суммой или процентом от дохода с продажи товара или услуги. После запуска кампании нейротехнологии «Директа» в режиме реального времени учитывают эту маржу с каждой продажи и перераспределяют показы рекламы в пользу самых прибыльных сделок, чтобы суммарная прибыль рекламодателя была максимальной. Так стратегия помогает искать для рекламной кампании такой объём и такую стоимость конверсий, при которых продвижение приносит больше прибыли. Маржа рассчитывается как доход с продажи за вычетом переменных расходов: себестоимости, доставки, упаковки, эквайринга и других затрат, связанных с конкретным заказом.

С выходом из беты рекламодатели получают новые возможности для продвижения бизнесов с более сложной экономикой продаж. Это расширяет применение стратегии в разных сценариях — от услуг, где продажа начинается со звонка или заявки, до электронной коммерции, где заказы отличаются по сумме и маржинальности.

Новый инструмент подходит бизнесам, которые хотят повысить финансовую эффективность рекламных кампаний с учетом юнит-экономики — в первую очередь компаниям, для которых прибыль от продвижения является одним из ключевых показателей эффективности.

Стратегия «Максимум прибыли» запущена в ЕПК в сервисе для продвижения «Яндекс Директ» в режиме бета-теста в августе 2025 г. За это время инструментом с разной длительностью тестирования успели воспользоваться уже более 15 тыс. рекламодателей.