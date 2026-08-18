«Ozon Банк» раскрыл наиболее популярные у мошенников схемы обмана школьников

Каждый четвертый случай мошенничества против детей до 15 лет связан с обманом при онлайн-покупках у частных продавцов или фейковых магазинов в мессенджерах и соцсетях. К 1 сентября эксперты «Ozon Банка» проанализировали несколько сотен уникальных фрод-кейсов, в которых несовершеннолетние теряли личные или родительские деньги. Статистика показывает, что современные киберпреступники полностью адаптировали свои схемы под интересы и увлечения подростков. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Главные ловушки: гейминг и онлайн-шопинг

Самой часто используемой схемой оказалась покупка товаров в мессенджерах и на непроверенных торговых площадках. На этот паттерн приходится 25% всех случаев. Подростки реагируют на цену ниже рынка и пытаются купить технику, одежду или игровые аккаунты, переводят предоплату после чего продавцы их блокируют.

Вторая по популярности схема напрямую связана с онлайн-играми (15% случаев). Мошенники, знакомясь в чатах и пабликах, крадут деньги, обещая внутриигровую валюту, редкие скины, чит-коды или разблокировку аккаунтов.

В подобных схемах задействованы переводы напрямую физлицам, такие операции сложнее оспорить и отменить в случае мошенничества, потребуется не только помощь банка, но и обращение в соответствующие органы или суд.

Фишинговые ссылки и легкий заработок

Преступники активно используют невнимательность и доверчивость детей при пользовании популярными сервисами объявлений. Так, около 12% инцидентов приходятся на фишинг, хотя сами площадки проводят профилактику подобных случаев и призывают не переходить по внешним ссылкам. Злоумышленники отправляют детям ссылки на поддельные сайты, которые копируют известные ресурсы. Там жертвы сами вводят полные данные банковских карт, пытаясь оплатить покупку или ее доставку.

Еще 10% кейсов связаны с обещаниями быстрого обогащения. Детям приходят сообщения о выигрышах крупных сумм или дорогой техники. Чтобы забрать приз, их просят оплатить «небольшую пошлину» или «комиссию». Сразу за этой схемой идут предложения легкого заработка (8%), где подростков втягивают в псевдо-инвестиции или виртуальную несложную «работу». Для того, чтобы получить оплату детей просят ввести данные карты. В такой схеме злоумышленники, если сразу не производят списаний с карты, могут даже поначалу делать небольшие выплаты жертвам, но затем выманивают уже крупные суммы для «активации счета» или под другими предлогами.

Помимо внимательности разоблачить схему поможет также формат оплаты: цифровые и торговые платформы, под которые часто мимикрируют мошенники, не принимают оплату в виде перевода на конкретное физлицо. Если вам дают номер счета или просят перевести деньги по номеру телефона, перед вами злоумышленник.

Малораспространенные, но не менее опасные: утеря карты, звонки от «представителей ведомств» или «банков», вредоносное ПО

Часто причиной потери денег становится базовая беспечность. Около 7% детей теряют физические карты или платежные стикеры, после чего посторонние лица оплачивают ими покупки. В 6% случаев подростки сами отдают доступ к личным кабинетам банков, называя мошенникам коды из СМС или данные для входа.

Классические звонки от «службы безопасности банка», «полиции» или «обеспокоенных родственников» для воздействия на детей мошенники используют реже (всего 4% случаев). Наиболее редкими остаются схемы с недобровольным предоставлением удаленного доступа к устройству, где есть приложение банка или демонстрацией экрана смартфона (3%) и покупкой криптовалюты (3%).

Правила, о которых важно напомнить ребенку

В преддверии нового учебного года родителям важно напомнить детям базовые правила цифровой гигиены: оперативно блокировать карту при утере, не переводить деньги незнакомцам вне официальных платформ, не переходить по сомнительным ссылкам и никогда не передавать посторонним коды из СМС, а при малейших подозрениях — сообщить родителям о случившемся.