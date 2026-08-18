«VK Реклама» запустила «Кабинет таргетолога» — новый инструмент для специалистов по онлайн-продвижению

Таргетологи смогут работать с несколькими клиентами одновременно в новом типе кабинета «VK Рекламы». Об этом CNews сообщили представители VK.

«Кабинет таргетолога» позволяет подключать неограниченное количество рекламодателей одновременно, управлять кампаниями клиентов: запускать и редактировать их, работать со статистикой, управлять аудиториями и пикселями, формировать счета и платежные ссылки. Перенос уже существующей клиентской базы можно осуществить в несколько кликов через импорт из кабинета «VK Рекламы» или подключение по VK ID.

Таргетолог работает в своем контуре, без переключений между множеством аккаунтов рекламодателей, имея доступ ко всем необходимым инструментам и аналитике. При этом, рекламодатель остается владельцем своего рекламного кабинета, а таргетолог не получает доступ к выводу средств и изменению платежных реквизитов клиента.

Подключив «Кабинет таргетолога» специалист получает доступ к специальной бонусной программе «VK Рекламы» — она позволяет получать бонусные рубли за запущенные кампании и тратить их на кампании клиентов или саморекламу на платформе.