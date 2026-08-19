Отсутствие сайта лишает бренд до 59% потенциальных клиентов

При знакомстве пользователей с брендом наличие собственного сайта имеет критическое значение: именно он выступает гарантом надежности и помогает клиентам сделать выбор в пользу нового для них производителя. В зависимости от категории от 29% до 59% потребителей не готовы рассматривать покупку товара неизвестного бренда без сайта. Такие данные получило агентство «Инсайтика» в ходе исследования потребительского поведения в независимом e-commerce.

Исследование проводилось в мае 2026 г. В рамках проекта были проведены 100 качественных интервью с ИИ-модератором и онлайн-опрос 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс/ человек.

Наиболее критично наличие сайта для категорий, связанных с качеством, безопасностью и сложным выбором: автотоваров (48%), косметики (50%), электроники (51%) и ювелирных изделий (59%).

Главными преимуществами сайтов производителей при выборе товара покупатели называют уверенность в подлинности продукции (45%), возможность ознакомиться со всем ассортиментом бренда (40%) и узнать подробнее характеристики товаров (40%). Еще для 33% важно проверять сертификаты и документы, подтверждающие качество продукции.

Помимо функции гарантии, сайты демонстрируют большой потенциал кросс-продаж. 71% опрошенных уверены, что бренд лучше знает, что сочетается с основным товаром. Еще 58% считают, что рекомендации дополнительных товаров на официальных сайтах больше подходят к основной покупке. Пользователи склонны доверять экспертизе производителя при формировании комплекта.

Сайты производителей уже сегодня сопоставимы с маркетплейсами по уровню дополнительных продаж. Доля покупателей, которые спонтанно добавляют в корзину товары того же бренда, составляет 32% против 33% у маркетплейсов. При этом пользователи выше оценивают качество рекомендаций именно на сайтах производителей.

Что потребители ждут от сайтов брендов

Главным фактором успешного сайта остается удобство выбора. Лучше всего принимать решение о покупке пользователям помогают подробное описание товара (63%), отзывы других покупателей (54%) и качественные фотографии (47%). Также важную роль играют фильтры в каталоге (38%), видеоматериалы о товаре (32%) и функция сравнения товаров (31%). Покупатели также ценят экспертные материалы, консультации специалистов и отсутствие рекламного шума.

Главными драйверами возвращения покупателей становятся программы лояльности, персональные предложения и более индивидуальный сервис. Сайты брендов уже формируют устойчивую аудиторию повторных покупателей: 45% тех, кто когда-либо приобретал товары на сайте производителя, совершали там покупки дважды и более. Среди тех, кто покупал на сайтах брендов за последние полгода, 68% регулярно совершают повторные покупки.

В числе основных причин отказа от покупки пользователи называют недостаток информации о товаре, сложную навигацию, навязчивые продажи, непрозрачные условия покупки и неудобный процесс оформления заказа.

Сайты брендов наиболее популярны среди молодых покупателей до 34 лет — для них это способ найти уникальные предложения и необычные новинки. Также собственные площадки производителей выбирают пользователи с доходом выше среднего — за последние полгода среди таких потребителей совершали покупки 47% респондентов против 20% среди покупателей с низким доходом. Они ценят персонализированный подход, ощущение «немассовости», и готовы доплачивать за индивидуализированный клиентский сервис.

По мнению авторов исследования, потенциал независимого e-commerce сегодня во многом связан именно с качеством пользовательского опыта. Покупатели ожидают от сайта бренда не просто витрину товаров, а полноценный сервис: экспертную помощь в выборе, прозрачность, удобство и прямой контакт с производителем.