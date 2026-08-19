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В Рощино «МегаФон» ускорил мобильный интернет

Жители и гости таежного села Рощино в Приморском крае теперь могут комфортно пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Инженеры расширили LTE-сеть и обеспечили для абонентов среднюю скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее пользователи получали сигнал от удаленных базовых станций. Теперь в Рощино доступна полноценная связь с высокой скоростью передачи данных и стабильным покрытием. Сейчас абоненты могут пользоваться государственными и банковскими цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Рощино — ключевой логистический узел для туристов, направляющихся в национальный парк «Удэгейская легенда». Здесь находится визит-центр, где путешественники получают разрешения на посещение заповедных территорий, находят гидов и проходимую технику. Село стоит на реке Большая Уссурка и служит последней точкой цивилизации перед входом в глухую тайгу.

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Теперь, находясь в селе, туристы могут сделать видеозвонок родным и близким, загрузить спутниковые карты и оплатить онлайн необходимые припасы перед долгим маршрутом в дикую природу.

«Усиление телеком-инфраструктуры в Рощино обеспечило стабильный интернет и голосовую связь. Это особенно важно к началу осени, в сентябре мы фиксируем самый высокий трафик на сайт национального парка «Удэгейская легенда — 15% от годового показателя. Туристы выбирают этот период, чтобы насладиться красками осенней тайги. Для жителей села модернизация открывает новые возможности: теперь можно уверенно вести бизнес, получать доступ к онлайн-сервисам и оперативно решать бытовые вопросы, не покидая дома», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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