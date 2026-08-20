«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин когда-либо раскрывал местоположение своего жилья в соцсетях

Каждый третий россиянин хотя бы раз публиковал в соцсетях информацию, по которой можно определить, где он живет. При этом большинство не считают фотографии из окна, геометки или снимки собственного двора раскрытием домашнего адреса, показал опрос «АльфаСтрахование».

Чаще всего местоположение жилья пользователи раскрывают через фотографии из окна или с балкона – так делали 28% опрошенных. Еще 24% публиковали снимки своего дома, двора или подъезда, а у 17% в кадр попадали номер дома, название улицы или другие ориентиры, позволяющие достаточно точно определить адрес. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Геолокацию непосредственно из дома хотя бы раз ставили 16% респондентов. Еще 12% признаются, что публиковали скриншоты из приложений такси, доставки или карт, на которых был виден домашний адрес или точка с местоположением.

При этом прямое раскрытие адреса россияне воспринимают совершенно иначе. Только 6% готовы публично написать в соцсетях улицу и номер дома. Однако 41% не считают фотографию своего двора или вида из окна чувствительной информацией, а 34% уверены, что публикация геометки не несет существенного риска, если аккаунт закрыт.

Дополнительную информацию о жилье пользователи оставляют и через сами публикации. 29% регулярно показывают интерьер квартиры, 21% – вид из окна, а 14% хотя бы раз публиковали фотографии ключей, документов, посылок или других предметов, на которых случайно могли оказаться данные об адресе.

Отдельный риск связан с поездками. Каждый четвертый россиянин хотя бы раз сообщал в соцсетях в режиме реального времени, что уехал из города или отправился в отпуск. 18% публиковали фотографии из аэропорта или с вокзала перед отъездом, а 11% прямо писали, сколько дней их не будет дома.

При этом только 22% опрошенных сознательно публикуют фотографии с отдыха с задержкой, уже после возвращения. 31% отключают геометки перед публикацией, а 19% проверяют снимки на наличие номера дома, адресов, документов и других деталей, которые могут раскрыть местоположение.

Каждый десятый респондент признался, что хотя бы раз удалял уже опубликованный пост или сторис после того, как замечал в кадре адрес, номер дома или другой нежелательный объект. Однако 57% опрошенных вообще никогда не проверяют фотографии с этой точки зрения.

В онлайн-опросе «АльфаСтрахование» приняли участие 2,3 тыс. россиян из разных регионов страны.