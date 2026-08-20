CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ-сервис от ТГУ поможет начинающим предпринимателям выбрать нишу для бизнеса

Выпускник Томского государственного университета (ТГУ) Георгий Шильников создал онлайн-сервис, оценивающий с помощью искусственного интеллекта и анализа больших данных привлекательность ниш для малого бизнеса. Разработка дает начинающим предпринимателям бесплатную альтернативу дорогостоящим маркетинговым исследованиям на этапе выбора направления для бизнеса с высоким процентом выживаемости компаний. Об этом CNews сообщили представители ТГУ.

Георгий Шильников поступил в 2024 г. в магистратуру ТГУ «Дата-аналитика для бизнеса». В качестве выпускной квалификационной работы он защитил в 2026 г. проект по созданию сервиса оценки рыночных ниш для малого бизнеса на открытых данных. Научный руководитель — кандидат экономических наук, доцент Елена Соболева.

«В России ежегодно открывается больше 250 тыс. малых бизнесов, и больше половины из них закрывается в первые три года. Одна из причин — нишу выбирают на интуиции, без оценки рынка, — сказал Георгий Шильников. — Профессиональное маркетинговое исследование стоит от 300 тыс. руб. и делается четыре-шесть месяцев. Это дорого для предпринимателя с бюджетом 3–15 млн. При этом данные для оценки ниш существуют — это реестр ФНС, статистика Росстата, показатели Центробанка. Все они находятся в открытом доступе и требуют навыков обработки больших данных. Получается парадокс: данные есть, а воспользоваться ими не может тот, кому это нужнее всего».

Работая над проектом, магистрант собрал базу из 13 открытых источников: 1469 наблюдений вида «регион — отрасль — год открытия» за 2018-2022 гг. Затем он обучил модель предсказывать, какая доля бизнесов доживет до третьего года, после чего определил факторы, влияющие на становление и стабильность бизнеса сильнее всего.

Итогом проекта стал запуск первой версии бесплатного сервиса (cifresheniya.ru/market-score) на онлайн-площадке исследовательского агентства «Цифры и решения», основанного Георгием. В настоящий момент сервис дает аналитику по 60 регионам и пяти отраслям, среди которых рестораны и общепит, бары и подача напитков, парикмахерские и салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и физкультурно-оздоровительные услуги. Разработанную методологию оценки можно применить после обновления данных к другим регионам и отраслям.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

«Человек выбирает регион и отрасль из списка и получает прогноз выживаемости в процентах, разбор по 34 показателям рынка с указанием источника каждого, сравнение с другими регионами и другими нишами. Сервис не советует “открывать” или “не открывать” бизнеса, а показывает, как ниша выглядит на фоне остальных и какие факторы ее развивают или тормозят», — сказал разработчик.

Проект может быть полезен, в первую очередь предпринимателям на стадии идеи, с бюджетом 3–15 млн, без специальной подготовки в анализе данных. Также сервис предназначен для владельцев малого бизнеса, которые думают о выходе в новый регион, региональных центров поддержки предпринимательства.

Магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» ТГУ запустил в 2023 г. в сотрудничестве с «Яндекс Практикумом». В 2025 г. партнером программы стала крупная международная технологическая компания RWB (Wildberries & Russ). Магистранты проходят стажировки в компаниях-партнерах: участвуют в реальных проектах, что помогает сформировать портфолио и выйти на позицию аналитика сразу после выпуска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Путин распорядился подготовить программу восстановления складов, пострадавших от украинских БПЛА

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще