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Mail расширил каналы технической поддержки для пользователей

Пользователи Mail могут обратиться в службу поддержки через специальный чат-бот в мессенджере «Макс». В нем можно быстро найти ответ или при необходимости начать общение с оператором. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Получить помощь от службы поддержки пользователи могут в сообществе Mail или в чате «@mail_support_bot» в «Макс». Для этого достаточно задать вопрос боту: он классифицирует запрос на основе частотных пользовательских кейсов, а затем формирует ответ или рекомендацию. В основе работы бота — технология RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая совмещает большие языковые модели и информацию из раздела «Помощь» сервисов Mail.

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Если бот не смог решить проблему самостоятельно, он уточнит дополнительные данные, необходимые для конкретного кейса, и передаст их оператору. Специалист службы поддержки продолжит диалог в том же чате.

«Обращение в техническую поддержку должно быть всегда простым и удобным для пользователя. Благодаря новому каналу, ему не нужно искать отдельный раздел поддержки или переходить в сервис — достаточно написать в мессенджере, который активно используется в повседневной жизни. Теперь каждое пятое обращение от пользователей мы получаем через Макс», — сказал руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака Mail» Павел Андреев.

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