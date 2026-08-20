«МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi на улицах Пензы

Жители и гости столицы Пензенской области теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» реализовали проект по установке в городе зон Wi-Fi, дающих доступ к высокоскоростному интернету. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые точки Wi-Fi охватывают ключевые улицы города: Центральную, Терновского, Лермонтова, Пушкина, Суворова, Луначарского, Гагарина и другие. Расположение более 30 точек доступа спроектировали с учетом пешеходных потоков. Выбор локаций позволяет пензенцам, туристам и командировочным с удобством подключаться к интернету на скорости 50 Мбит/с в различных частях города. Интернет подвели благодаря собственным волоконно-оптическим линиям связи оператора.

После проведенных работ пользователи могут здесь делиться фотографиями и видео, пересылать тяжелые фотографии и при необходимости общаться по видеосвязи. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. Авторизация проходит при помощи регистрации через СМС или звонок. Сеть доступна для всех желающих, независимо от мобильного оператора.

«Точки доступа расположены непосредственно на улицах нашего города. К примеру, на остановках "Путепровод", "Автодром", "ТЦ Коллаж", "Аптека", "Комарово", "Библиотека", "Школа № 76" и других. Каждая обеспечивает зону покрытия Wi-Fi в радиусе порядка 100 метров и дает подключиться сразу десяткам пользователей. Проект реализован в рамках партнерства с Министерством цифрового развития и связи региона», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.